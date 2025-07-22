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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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ФСБ готувала теракти руками підлітків: СБУ викрила змову в кількох областях

У Дніпрі, Полтаві, Кривому Розі та Хмельницькому СБУ викрила агентів РФ.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
СБУ

СБУ / © twitter/СБУ

Служба безпеки України запобігла серії масштабних терактів, які готували агенти російської ФСБ. Серед виконавців — троє неповнолітніх, яких окупанти завербували через анонімні Telegram-канали.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, російські спецслужби використовували підлітків і наркозалежних осіб для здійснення терактів проти українських військових та правоохоронців. Усього затримано 7 агентів, які мали здійснити вибухи за допомогою саморобних вибухових пристроїв (СВП).

У Дніпрі контррозвідка СБУ викрила двох 14-річних однокласників з Кам’янського, які намагалися підірвати екіпаж патрульної поліції. Юнаків направили до обласного центру, де вони забрали зі схрону СВП і заклали його під автівку правоохоронців. Затримали підлітків, коли ті збиралися дистанційно активувати вибухівку.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

У Кривому Розі затримано ще трьох агентів. Один із них — 30-річний наркозалежний, раніше судимий за крадіжки. Саме він виготовив вибухівку та сховав її в місті. Двоє інших — 18-річні мешканці, які дістали пристрій і намагалися підірвати ним українського військового.

На Полтавщині СБУ викрила 14-річну школярку, яка виготовила СВП і заховала його у квартирі, куди її направив куратор з ФСБ. За планом, туди мали заманити українського військового та ліквідувати його.

У Чернігівській області вдалося запобігти ще одному теракту завдяки 17-річному підлітку, який добровільно звернувся до чат-бота СБУ «Спали ФСБшника» й повідомив про вербування.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

На Хмельниччині затримано 25-річного мешканця Василькова, що приїхав до Кам’янця-Подільського закласти вибухівку під авто військового. Чоловіка схопили «на гарячому».

Усім затриманим повідомлено про підозру за двома статтями. Санкція статей передбачає до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ / © СБУ

СБУ / © СБУ

Нагадаємо, в Одесі спецслужби запобігли теракту. 53-річна жителька Волині, яку дистанційно завербували російські спецслужбісти, намагалася підірвати обласний ТЦК.

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