ФСБ намагалася завербувати прикарпатця: цікавилися суспільно-політичною ситуацією на заході України

ФСБ намагалася завербувати мешканця Прикарпаття, який до повномасштабного вторгнення виконував пасажирські перевезення до Росії.

Контррозвідники встановили, що ще 2020-го під час перетину кордону українця намагалися завербувати росіяни. На російському пункті пропуску "Троєбортноє" чоловіка затримали співробітники прикордонної служби ФСБ і звинуватили його в нібито перевищенні ліміту перетинів кордону.

Про це повідомила пресслужба Управління СБУ в Івано-Франківській області.

Прикарпатця відвели в окрему кімнату, аби "побесідувати". Під час розмови представник ФСБівець цікавився суспільно-політичною ситуацією в західних областях, ставленням місцевих мешканців до війни на сході, готовністю брати участь у бойових діях.

Крім того, росянин цікавився іншими перевізників та громадянами, які користуються такими послугами. Працівник ФСБ також випитував компрометуючі дані стосовно службовців, як обслуговують роботу цієї ділянки кордону.

Аби далі "співпрацювати" з громадянином України, працівник спецслужби РФ обумовив подальші зустрічі на пункті "Троєбортноє", а також взяв номер телефону перевізника.

Українець розповів про інцидент СБУ. Він запевнив, що що дій на шкоду Україні за завданням росіян не вчиняв.

Як повідомлялося, в Одесі СБУ затримала учасників організованого злочинного угруповання, яке загрожувало безпеці і спокою мешканців регіону. Зловмисники вимагали вигаданы борги та залякували людей катуваннями.

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