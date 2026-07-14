Kyivstoner

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Російська Федеральна служба безпеки звинуватила українського репера Kyivstoner у нібито підготовці атаки дронів на підприємство в Підмосков’ї. Втім, у російському відомстві стверджують, мовляв, всі БпЛА були збиті одразу після запуску.

Про це повідомили росЗМІ

Російська спецслужба заявила, що нібито запобігла атаці 35 безпілотників на одне з підприємств Московської області. За версією ФСБ, операцію начебто готувала СБУ. БпЛА нібито контрабандою доправили у партії іспанської керамічної плитки з України через території Словаччини, Польщі та Білорусі, а в операції буцімто брали участь ще й європейські спецслужби.

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За версією ФСБ, до організації атаки причетні двоє громадян Молдови, а також український репер Kyivstoner (Альберт Васильєв). Російська спецслужба повідомила про затримання нібито виконавця атаки. За її твердженням, це колишній учасник організованого злочинного угруповання, який воював в Україні у складі ПВК «Вагнер».

Також ФСБ заявила, що орендар ангара, де нібито зберігалися безпілотники, під час затримання чинив збройний опір і був убитий.

Зауважимо, що наразі незалежного підтвердження заяв російської спецслужби наразі немає.

Реакція Kyivstoner

Kyivstoner уже відреагував на звинувачення. Спочатку в сторіз в Instagram він опублікував новину про заяву ФСБ та коротко прокоментував її словами: «Шо, на**й».

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Згодом він записав більш розгорнуте відеозвернення російською мовою, заявивши, що не розуміє, чому саме його вирішили зробити фігурантом цієї історії. За його словами, у момент, коли, за версією ФСБ, відбувалося підготування атаки, він просто відпочивав удома та грав у комп’ютерну гру Dota.

«Я не знаю, чим я заслужив таку увагу. Просто в мене питання: навіщо? Розумію, якби я був якимось активним типом, а я „збитий льотчик“. Навіщо вкладати стільки грошей, щоб пов’язати мене з цим? Я не знаю, хто це зробив і навіщо, але це найбезглуздіша інвестиція, яка тільки могла бути. Я просто розслаблявся, грав у „Доту“. Яка ще організація?» — висловився Kyivstoner.

Обурився артист ще й тому, що російські силовики нібито приписали йому торгівлю наркотиками.

Скандали з KYIVSTONER

Альберт Васильєв — відомий, як Kyivstoner, упродовж кількох років працював у Росії, де розвивав музичну та медійну кар’єру. Він був учасником українського гурту «Гриби», а також вів YouTube-проєкт GazLive разом із російським репером Бастою.

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На початку повномасштабного вторгнення РФ репер виїхав з України до США. Наразі проживає у Братиславі.

Торік у вересні KYIVSTONER зізнався в любові до Москви й зганьбився вихвалянням росіян. Він висловився, що сумує за поїздками до російської столиці, яку вважає її «топовою». Бо, мовляв, це місто має особливу атмосферу, там залишилося багато друзів.

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