“ФСБешна х**ня”: Гордон влаштував скандал на Хрещатику через “виставку пропагандистів” (відео)

Журналісту не сподобалася акція, яку проводили у Києві, з використанням його зображення.

У неділю, 3 вересня, український журналіст Дмитро Гордон влаштував скандал на головній вулиці Києва, де активісти влаштували виставку “російських пропагандистів”. Серед стендів із фотографіями у повний зріст було і його зображення.

Місцеві Telegram-канали опублікували відео з місця інциденту.

Як видно на опублікованих кадрах, Дмитро Гордон облаяв людей у камуфляжній формі, вказавши на відсутність в одного з них зубів, та назвав виставку “ФСБешною х**нею”.

Потім разом зі своїми охоронцями він забрав з центральної вулиці міста своє зображення, сів в авто і поїхав.

Гордон влаштував скандал на Хрещатику через “виставку пропагандистів”

Згодом Дмитро Гордон прокоментував цей інцидент у своєму Telegram-каналі. За його словами, люди, які “влаштували спектакль” на Хрещатику, до військових не мають жодного стосунку.

“Це ряжені провокатори. Нацгвардії вони не змогли показати жодних посвідчень та дозволів на носіння військової форми. Хто вони – зараз розбирається поліція”, - заявив журналіст.

Нагадаємо, ще минулого року Міністерство внутрішніх справ країни-агресорки Росії оголосило у розшук українського журналіста Дмитра Гордона.

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