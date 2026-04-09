Фундація Олени Зеленської передала 92 генератори для освітніх закладів, лікарень і соціальних установ

Генератори для освітніх закладів, лікарень і соціальних установ

Фундація Олени Зеленської посилює енергетичну стійкість українських громад. На тлі регулярних атак на критичну інфраструктуру команда системно забезпечує лікарні, заклади освіти та соціальні установи альтернативними джерелами живлення.

Від початку року Фундація передала 92 генераторів різної потужності загальною вартістю понад 36 млн грн. Допомога охопила різні регіони України та тисячі людей.

Особливу увагу команда приділила освітнім закладам. Зокрема, 29 генераторів передали для потреб освіти у Солом’янському, Деснянському та Дніпровському районах Києва. Завдяки цьому понад 20 000 дітей зможуть продовжувати навчання навіть під час відключень електроенергії. Також обладнання отримали 16 освітніх закладів у Сумській області.

Шість генераторів отримали медичні установи: три в Сумській області, дві в Києві та одна в селищі Сосниця Чернігівської області. Це обладнання забезпечує автономну роботу лікарні у разі перебоїв з електропостачанням.

Окремий напрям - підтримка соціальних установ. Загалом 16 генераторів передали для геріатричних закладів, де проживають люди старшого віку та люди з інвалідністю, а також до закладів підтримки та реабілітації.

Десять генераторів уже забезпечують роботу пунктів незламності та освітніх закладів громад Дніпропетровської області під час відключень електроенергії.

Генератори отримали і великі прийомні родини у Київській, Дніпропетровській, Черкаській, Харківській, Миколаївській, Запорізькій та інших областях - для безпеки дітей та забезпечення базових потреб під час відключень електроенергії.

Фундація Олени Зеленської взяла на себе зобов'язання з фінансування та організації підключення потужних генераторів до інженерних мереж, щоб забезпечити їхню ефективну та безперебійну роботу. Роботи з введення в експлуатацію обладнання вже запустили.

«Коли заклад освіти, медична установа чи навіть родина має альтернативне джерело енергії, з’являється відчуття стабільності та безпеки навіть під час відключень. Для нас важливо, щоб діти мали доступ до освіти за будь-яких обставин, лікування пацієнтів відбувалося безперервно, а соціальні установи завжди мали світло і тепло», - зазначила генеральна директорка Фундації Олени Зеленської Вікторія Романова.

Надання допомоги відбувається у співпраці з міжнародними партнерами, зокрема Посольствами України в Польщі, Молдові, Чехії та Швеції, Українсько-турецькою діловою радою (DEIK), Міністерством закордонних справ України, Black Sea Trade and Development Bank, CGU Istanbul, Hilti Foundation, Фондом родини Келлнер, HEARTLAND A/S, Beredskapslyftet, Svenska Kraftprodukter AB.

Команда Фундації продовжує роботу із залучення та передачі альтернативних джерел живлення та готує новий етап підтримки закладів та громад.

Найближчим часом ще 56 генератори різної потужності будуть відправлені закладам освіти та охорони здоров'я, адже потреба у підтримці залишається значною. Світло і тепло - це базові умови для безперервної роботи лікарень, навчання дітей і підтримки людей у найскладніші часи.