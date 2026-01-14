«Фундація Течія» Олега Крота допомогла створити музейний простір у Національному університеті оборони України

Реклама

У Національному університеті оборони України завершено створення повноцінного музейного простору, який став важливим осередком збереження військової пам’яті, виховання курсантів і проведення урочистих заходів. Значну роль у реалізації цього проєкту відіграла «Фундація Течія» підприємця та мецената Олега Крота.

Музейний простір облаштовано у підвальному приміщенні університету, яке раніше використовувалося як звичайний прохідний коридор. Згодом приміщення почали наповнювати музейним змістом — бойовими прапорами підрозділів, які передавали університету військові частини, випускники та курсанти. Сьогодні це окрема зала прапорів, де проходять урочисті заходи, випуски та шикування.

Начальник Музею війни Національного університету оборони України Павло Нетьосов наголошує, що цей простір має як символічне, так і практичне значення:

«Ми з вами знаходимося в музейному просторі Національного університету оборони України. Це був звичайний прохідний коридор зі службовими класами, який почали ремонтувати, а згодом — наповнювати як музей. Прапори, які тут представлені, нам підписували та дарували бригади, що проходили у нас навчання. Цей простір став цілою залою прапорів, де відбуваються урочисті заходи, випуски та шикування. Він є безпечним, адже це підвальне приміщення»

Для того щоб музей відповідав сучасним вимогам і міг повноцінно виконувати освітню та меморіальну функції, університет звернувся по підтримку до «Фундації Течія». Фундація взяла на себе фінансування робіт, а також залучила інженерні ресурси для переобладнання приміщень під музейні потреби.

Засновник «Фундації Течія» Олег Крот підкреслює, що для команди фонду важливо не лише зберігати пам’ять, а й інвестувати в її якісну форму:

«Для нас було важливо не просто допомогти з ремонтом, а створити простір, який працює на пам’ять, на виховання, на майбутнє. Ми взяли на себе питання фінансування, залучили інженерний департамент, допомогли з підготовкою приміщень під музейні вимоги»

Варто зазначити, що підтримка музею Національного університету оборони України з боку Олега Крота та «Фундації Течія» має системний і тривалий характер. Це не перший проєкт, реалізований за участі мецената. Раніше за підтримки «Фундації Течія» у музеї університету вже відкривали тематичні виставки, зокрема експозицію «Кольори незалежності», присвячену українським героям і боротьбі за державність.

Крім виставкових проєктів, «Фундація Течія» неодноразово долучалася до оновлення інфраструктури Національного університету оборони України — фінансувала облаштування навчальних і музейних приміщень, забезпечувала їх технічним оснащенням, допомагала адаптувати підвальні простори під безпечні та функціональні освітні й меморіальні зони.