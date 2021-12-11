Фура перекинулась, легковик розчавило: на Дніпропетровщині в моторошній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Фура перекинулась, легковик розчавило: на Дніпропетровщині в моторошній ДТП загинуло двоє людей (фото)

Причини аварії встановлює слідство.

Поблизу села Карабинівка Павлоградського району Дніпропетровської області в суботу, 11 грудня, сталась моторошна ДТП із вантажівкою та легковим автомобілем.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

ДТП сталась на трасі М-30 Київ-Луганськ-Ізварине о 10:17. За даними рятувальників, зіткнулась вантажівка DAF та автомобіль ВАЗ. Як видно на фото, від удару вантажівка перекинулась, а з легковик буквально розчавило від удару.

Двох постраждалих в аварії витягнули очевидці ДТП. Їх одразу госпіталізували, проте потерпілі померли дорогою до лікарні.

Причини аварії встановлює слідство.

ДСНС у Дніпропетровській області

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