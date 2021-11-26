Фура розчавила таксі, загинуло троє людей: подробиці смертельної ДТП у Харкові

Водій фури порушив ПДР і помчав на "червоне" світло.

У Харкові на окружній дорозі 25 листопада вантажівка перекинулась посеред дороги та розчавила автомобіль таксі, у якому було троє людей. Усі вони загинули, зокрема і трирічна дина.

Водій фури перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про смертельну ДТП на цей момент.

Летів на "червоне"

За словами т.в.о. начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, в районі перехрестя кільцевої дороги та вулиці Салтівське шосе відбулось зіткнення автомобіля Chevrolet Nubira, який рухався зі сторони міста Вовчанськ у напрямку Харкова та перетинав вказане перехрестя на зелений сигнал світлофора, з автомобілем MAN з напівпричепом, який рухався по кільцевій дорозі зі сторони села Затишшя у напрямку автодороги "Харків-Липці" та перетинав перехрестя на червоний сигнал світлофора.

Після зіткнення транспортних засобів автомобіль MAN з напівпричепом перекинувся на лівий борт на зустрічну смугу руху, де в цей час перебував автомобіль таксі Renault Logan.

Також напівпричеп сконтактував з автомобілем Suzuki СХ-4, який в цей час також знаходився на зустрічній смузі руху.

Водії автомобілів Chevrolet та Suzuki, а також пасажир одного з легковиків отримали травми.

За словами очевидців ДТП, жертв могло бути більше, адже під вантажівку ледь не потрапив автобус.

Відео розмови із жінкою-свідком опублікував телеграм-канал "Труха. Харків".

За словами жінки, вона їхала рейсовим автобусом, коли побачила, як біля них на швидкості їде вантажівка.

"Пасажир автобуса встиг закричати водієві: "Стій". Тоді ця вантажівка пронеслася повз наш автобус. Після цього ця фура зачепила автомобіль Lanos, перекинулася і впала на таксі. Це дуже страшно, бо якби цей чоловік не закричав водієві, то в аварію міг потрапити і наш автобус", - каже жінка.

Загинуло троє людей, серед яких трирічна дитина

За даними правоохоронців, у ДТП потрапило 5 автомобілів: три легковики та дві вантажівки.

В результаті зіткнення з фурою загинули три особи, які перебували у таксі, а саме водій автомобіля марки Renault (таксі) та його два пасажири. Дитина близько 3 років та 40-річна жінка, які їхали в таксі.

Як повідомили у пресслужбі міськради, до міського Центру екстреної медичної допомоги доправили четверо людей. Двоє постраждалих отримали забиття, їх оглянули та відпустили додому. Ще один постраждалий залишається у нейрохірургії, загрози його життю немає.

У водія вантажівки рана в ділянці ліктьового суглоба. Він перебуває у лікарні під охороною поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження

За інформацією пресслужби поліції, 41-річного водія вантажівки MAN затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

"Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді тюремного ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років", - повідомили у пресслужбі поліції.

Водій вантажівки був напідпитку

Водій вантажівки MAN, яка під Харковом розчавила таксі з пасажирами, був у стані сп’яніння. Про це повідомили в поліції Харківської області.

"Попередньо встановлено, що водій "MAN" керував транспортним засобом у стані сп’яніння", - йдеться у повідомленні. Втім, яка кількість алкоголю була в його крові, не повідомляється.

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