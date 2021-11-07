Фура загорілась, а легковик розчавило вщент: в автотрощі у Черкаській області загинули троє людей

Смертельна ДТП сталась у Черкаському районі.
Біля села Виграїв Черкаської області сталась смертельна ДТП. В аварії зіткнулися вантажівка та легковик, врезультаті чого загинули троє людей.
Про це "Суспільному" повідомила речниця обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Ірина Назарок.
Смертельна аварія сталась у суботу, 6 листопада, близько 18:00 години. Від удару зіткення вантажівка злетіла в кювет та загорілася, а легковик зім'яло вщент.
Водій та пасажир легковика загинули на місці ДТП, водій фури також не вижив.
Нагадаємо, в страшній ДТП на Миколаївщині вагітна жінка втратила чоловіка і доньок, їхню автівку зім'яло мов бляшанку.
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