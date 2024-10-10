Футбол без бар'єрів: у Києві відбудеться благодійний матч за участі зірок та ветеранів на протезах

20 жовтня у столиці пройде подія, яка покликана змінити уявлення про можливості людей з ампутаціями та сприяти соціальній реінтеграції ветеранів. На стадіоні НТК імені Віктора Баннікова відбудеться благодійний «Матч за Героїв», де пліч-о-пліч зіграють ветерани з ампутаціями кінцівок – пацієнти Superhumans Center – та відомі українські зірки, серед яких Анатолій Анатоліч, Олександр Педан, Іван Люлєнов та інші.

Футбольне поле стане ареною для чогось більшого, ніж просто спорт. Тут розгорнеться історія про мужність, надію та єдність, яка не знає перешкод. Ініціатива, створена Mastercard та Ощадбанк, спрямована на те, щоб відкрити нові можливості для соціальної реінтеграції людей з ампутаціями кінцівок та дати імпульс розвитку адаптивного спорту в Україні. Ініціатива також має благодійну складову. Мета проєкту – зібрати 7,5 млн грн на спортивні протези для ветеранів, пацієнтів реабілітаційної клініки Superhumans Center.

Інга Андреєва, генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові, пояснює мету проєкту: «"Матч за Героїв" – це шана всім українцям, які попри обставини та отримані поранення не спиняють свого руху вперед. Кожного дня ми в Mastercard прагнемо до створення світу рівних можливостей для всіх, і цим проєктом хочемо зробити ще один крок у розбудові України без бар'єрів. Ми раді об'єднати зусилля з партнерами заради ініціативи, що відкриє нову сторінку в розвитку безбар'єрного спорту та реінтеграції ветеранів».

Матч пройде у форматі 7х7: два тайми по 20 хвилин з 15-хвилинною перервою.

Кожен може стати частиною цієї історії. Квиток на матч можна отримати, зробивши донат на сайті Superhumans Center. Перші 250 учасників, які пожертвують від 100 грн карткою Mastercard будь-якого банку, отримають по два запрошення на гру. Це унікальний шанс не лише побачити захопливу спортивну подію, але й особисто підтримати українських героїв.

Додатково із 20 вересня до 31 жовтня 2024 року з кожної транзакції карткою Mastercard від Ощадбанку одна гривня також буде спрямована на збір.

Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку, наголошує: «Допомога у відновленні після поранень та реінтеграція ветеранів і ветеранок війни в мирне життя є важливою складовою інклюзивної програми Ощадбанку «Моя безбар’єрність». Спорт – один із найкращих шляхів реабілітації для поранених захисників і захисниць, яким для тренувань та змагань часто потрібні якісні спортивні протези. Об’єднавши зусилля в рамках цього проєкту, ми зможемо забезпечити нашим героям необхідне протезування і тим самим вкотре засвідчимо нашу вдячність та шану за те, що Україна залишається незалежною та вільною державою».

Проєкт реалізується за підтримки Української асоціації футболу, Superhumans Center, Футбольного клубу «Покрова АМП» та MEGOGO. Трансляція матчу відбудеться на медіасервісі MEGOGO та на Youtube каналі MEGOGO Спорт.