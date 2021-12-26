Футболила об бетонну стіну кота: історія зі школяркою-шкуродеркою з Харкова отримала продовження (відео)

Дівчина "за доброю традицією" перепросила за скоєне, а поліція відреагувала на факт знущання з тварини.

У Харківській області нетвереза 9-класниця грала котом у футбол. Вона копнула ногою тварину так, що та відлетіла на кілька метрів просто у бетонну стіну. На дії школярки відреагували у поліції, а сама шкуродерка, протверезівши, попросила вибачення, яке не змогла прочитати з папірця.

У Нацполіції "футболістку" розшукали і за фактом побиття тварини відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські з’ясували, що героїнею відео (18+) є 15-річна учениця 9-го класу однієї з шкіл Чугуївського району, а сам інцидент стався у литопаді.

"Під час прогулянки з 14-річною подругою дівчина помітила кота та з невідомих причин почала з нього знущатись, вдаривши його ногою. Подруга знімала правопорушення на мобільний телефон. Свої дії підліток пояснити не змогла та зазначила, що шкодує про вчинене. Тварина жива, кіт втік від школярки", - розповіли у пресслужбі поліції області.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

Зараз правоохоронці з'ясовують також місцеперебування побитої тварини.

Сама ж школярка записала традиційне вибачення, де заявила, що шкодує про свій вчинок і не знає, що "на неї напало".

"Я сама себя ненавижу за этот поступок. Я искренне "раскаливаюсь", я не знаю, что на меня тогда напало. Мне стыдно за себя", - ледве начитала з листочка на камеру вибачення школярка-шкуродерка.

Нагадаємо, що дачному кооперативі на Одещині двоє чоловіків вдерлися на подвір'я з рушницями і влаштували криваву розправу над тваринами, щоб помститися сусідам, з якими давно конфліктують. Дачники запевняють - один зі шкуродерів раніше вже труїв тутешніх псів, але тоді це було важко довести. Тепер є усі докази, адже розстріл зафіксувала камера.

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