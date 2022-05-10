Футболка СРСР і прапор "Слава Русі": в Одесі поліція затримала людей із забороненою символікою

Футболка СРСР і прапор "Слава Русі": в Одесі поліція затримала людей із забороненою символікою

Минулої доби, 9 травня, в Одесі патрульні затримали п’ятьох осіб з радянською та російською символікою.

Людей із забороненою символікою виявили у різних районах міста. Їх усіх затримали правоохоронці та доставили до поліцейського відділку.

Про це повідомила речниця Патрульної поліції Одеської області Алла Марченко.

Зазнаається, що у Київському районі міста чоловік був одягнений у футболку СРСР. У мешканця Суворовського району знайшли прапори з надписом "Слава Русі". У Малиновському районі двоє людей гучно слухали гімн Росії.

Всього за період подовженої комендантської години в Одесі та регіоні патрульні поліції затримали 34 порушники.

Як повдомлялося, російські окупанти у понеділок, 9 травня, випустили по Одесі сім ракет. У результаті одна людина загинула, ще п‘ятеро отримали поранення. Зокрема, росіяни "демілітаризували" підприємство, яке не мало жодного стосунку до військової інфраструктури.

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