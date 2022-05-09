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Футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні за приголомшливу суму

Футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні за приголомшливу суму

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Футболку Кузьми Скрябіна продали на благодійному аукціоні за приголомшливу суму

instagram.com/kuzmenko_barbara

Футболку українського музиканта, лідера гурту "Скрябін" Андрія "Кузьми" Кузьменка продали на благодійному аукціоні.

Річ легендарного артиста придбали за 255 тисяч гривень.

При цьому, стартова ціна лота становила 2000 гривень, а мінімальний крок — 500 грн. Про це повідомили в Instagram благодійної організації.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Якби хтось сказав нам, що ми зберемо таку суму з одного аукціону, то довелося б цю людину перевіряти на адекватність", – прокоментували в організації.

Виручені кошти підуть на авто для ЗСУ та до Благодійного фонду ім. Кузьми Скрябіна, який займається закупівлею медикаментів та медичного обладнання для потреб військових та цивільного населення.

Нагадаємо, вдруге вагітна Віра Кекелія поділилася подробицями, як дізналася про свій цікавий стан. Артистці наснився сон.

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