Укрaїнa
150
1 хв

"Футбольний тур" за $3000: як працювала схема вивезення чоловіків за кордон на Одещині

Правоохоронці викрили схему нелегального переправлення за кордон чоловіків в Одеській області.

Катерина Сердюк
Фігуранти справи про незаконне вивезення чоловіків за кордон на Одещині

Начальник одного з відділень інспекторів прикордонної служби Одещини разом зі спільником організував канал переправлення чоловіків до невизнаного Придністров’я. Йому оголосили про підозру.

Про це повідомило ДБР.

Деталі справи

Як встановило слідство, у серпні 2025 року посадовець вирішив підробити на нелегальному переправленні ухилянтів через державний кордон. Спільник, у свою чергу, підшукав охочих чоловіків, які хочуть взяти участь у «грі у футбол». Можливість коштувала 3 тисячі доларів США — за цю суму чоловіків підвозили до кордону та надавали інструкції, як обійти пункти пропуску.

«14 серпня 2025 року правоохоронці затримали ділків під час одержання оплати за „послугу“, — йдеться у повідомленні.

Фігурантам повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави 605 тисяч гривень. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі.

«Наразі ДБР встановлює повне коло осіб причетних до оборудки та всіх військовозобов’язаних, які встигли скористатись послугою», — додають у ДБР.

150
