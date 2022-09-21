"Гаага буде обов'язково": в окупованому Енергодарі з'явилися листівки для окупантів (фото)

На тимчасово окупованих Росією територіях проукраїнські активісти не дають росіянам забути про те, де вони.
У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області активісти руху "Жовта стрічка" розклеїли нові листівки для російських загарбників.
Про це повідомили у Телеграм-каналі руху.
"Ми пишаємося енергодарцями: всіма, хто вийшов на вулиці проти рашистів, пожежниками, працівниками ЗАЕС і не тільки. Ці листівки — засудження рашистів та їхніх зазіхань на нашу територію. Енергодарці будуть зривати референдум!", - йдеться у повідомленні.
Активісти наголошують, що листівками засуджують дії росіян, ба більше - енергодарівці будуть зривати "референдум", до якого готуються загарбники.
Нагадаємо, що 20 вересня російські ЗМІ рясніли новинами про термінове відеозвернення Путіна та Шойгу, можливе оголошення часткової мобілізації в Росії та анексію окупованих частин Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. Проте згодом у росЗМІ з'явилася інформація, що звернення Путіна очікується вранці 21 вересня.
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