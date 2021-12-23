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“Галю, вставай! Треба йти у воєнкомат”: Мережа вибухнула мемами через обов’язковий військовий облік для жінок

“Галю, вставай! Треба йти у воєнкомат”: Мережа вибухнула мемами через обов’язковий військовий облік для жінок

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“Галю, вставай! Треба йти у воєнкомат”: Мережа вибухнула мемами через обов’язковий військовий облік для жінок

Фото із соцмереж

А всерйоз коментатори в соцмережах пишуть про низький рівень комунікації з приводу наказу Міноборони та недостатню організованість цього процесу.

Українці у соцмережах бурхливо відреагували на наказ Міністерства оборони про обов’язковий військовий облік для жінок визначених професій. Усерйоз користувачі Інтернет обговорюють доцільність цього кроку та методи його реалізації, а жартома - постять меми, часом з відтінком сексизму.

ТСН.ua зібрав найпоказовішу реакцію Мережі.

Найпоширенішими жартами стали, звичайно, натяки на “нежіночність” військової служби та про особливу схильність представниць слабкої статі до наведення краси, зокрема, манікюру.

© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

Була й жартівлива підтримка такої ініціативи Міноборони від, скажімо, матерів, які працюють, і з радістю проміняють кухню, дітей та роботу на військові збори, та чоловіків, які не приховують радості від можливості відправити дружину кудись геть із дому.

© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

Були також підбадьорливі картинки, які закликали жінок сміливіше крокувати до військкоматів.

© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж
© Фото із соцмереж
Фото із соцмереж

Багато хто із користувачі Інтернет нарікає на недостатню комунікацію з приводу цього нововведення. Зокрема, журналістка Олександра Горчинська обурилась низькою якістю прямої трансляції з пресконференції, яка відбулася в Командуванні Сухопутних військ. 

Політолог Віктор Таран звернув увагу на те, що оскільки підприємства будуть штрафувати через невиконання наказу, з наступного року біля військоматів з’являться черги “Якщо цей процес вірно не організують, нас чекатиме колапс”, - вважає він.

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook зауважив, що для виконання цього наказу потрібно як мінімум півтора-два роки навіть у мирний час та за наявності військкоматів у кожному районі.

"А зараз — у стані війни, на тлі децентралізації (зі згортанням мережі держадміністрацій та військкоматів), на тлі депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки та лікарі, які мають перевіряти взятих на облік, і так перевантажені боротьбою з ковідом) — це завдання практично непідйомне", - стверджує він.

Народна депутатка Яна Зінкевич назвала розширення переліку спеціальностей та професій, що передбачає постановку жінок на військовий облік як військовозобов'язаних, позитивним кроком.

"Я як ветеранка вітаю ці зміни. Я думаю, що це буде позитивний крок. Головне, щоб зараз вчасно дали роз'яснення, щоб не було ні в кого паніки та не було зайвих штрафів для роботодавців. Тут головне – швидка реакція від Міноборони", - вважає вона.

Нагадаємо, у Командуванні Сухопутних військ пояснили мету такого рішення та назвали умови, за яких українок можуть призвати на службу.

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