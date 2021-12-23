“Галю, вставай! Треба йти у воєнкомат”: Мережа вибухнула мемами через обов’язковий військовий облік для жінок

А всерйоз коментатори в соцмережах пишуть про низький рівень комунікації з приводу наказу Міноборони та недостатню організованість цього процесу.

Українці у соцмережах бурхливо відреагували на наказ Міністерства оборони про обов’язковий військовий облік для жінок визначених професій. Усерйоз користувачі Інтернет обговорюють доцільність цього кроку та методи його реалізації, а жартома - постять меми, часом з відтінком сексизму.

ТСН.ua зібрав найпоказовішу реакцію Мережі.

Найпоширенішими жартами стали, звичайно, натяки на “нежіночність” військової служби та про особливу схильність представниць слабкої статі до наведення краси, зокрема, манікюру.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Була й жартівлива підтримка такої ініціативи Міноборони від, скажімо, матерів, які працюють, і з радістю проміняють кухню, дітей та роботу на військові збори, та чоловіків, які не приховують радості від можливості відправити дружину кудись геть із дому.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Були також підбадьорливі картинки, які закликали жінок сміливіше крокувати до військкоматів.

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Фото із соцмереж

Багато хто із користувачі Інтернет нарікає на недостатню комунікацію з приводу цього нововведення. Зокрема, журналістка Олександра Горчинська обурилась низькою якістю прямої трансляції з пресконференції, яка відбулася в Командуванні Сухопутних військ.

Політолог Віктор Таран звернув увагу на те, що оскільки підприємства будуть штрафувати через невиконання наказу, з наступного року біля військоматів з’являться черги “Якщо цей процес вірно не організують, нас чекатиме колапс”, - вважає він.

Колишній міністр оборони Анатолій Гриценко на своїй сторінці у Facebook зауважив, що для виконання цього наказу потрібно як мінімум півтора-два роки навіть у мирний час та за наявності військкоматів у кожному районі.

"А зараз — у стані війни, на тлі децентралізації (зі згортанням мережі держадміністрацій та військкоматів), на тлі депрофесіоналізації владних органів та ще й пандемії (коли поліклініки та лікарі, які мають перевіряти взятих на облік, і так перевантажені боротьбою з ковідом) — це завдання практично непідйомне", - стверджує він.

Народна депутатка Яна Зінкевич назвала розширення переліку спеціальностей та професій, що передбачає постановку жінок на військовий облік як військовозобов'язаних, позитивним кроком.

"Я як ветеранка вітаю ці зміни. Я думаю, що це буде позитивний крок. Головне, щоб зараз вчасно дали роз'яснення, щоб не було ні в кого паніки та не було зайвих штрафів для роботодавців. Тут головне – швидка реакція від Міноборони", - вважає вона.

Нагадаємо, у Командуванні Сухопутних військ пояснили мету такого рішення та назвали умови, за яких українок можуть призвати на службу.

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