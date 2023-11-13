"Ганебний випадок, який не має повторитися": омбудсман прокоментував черговий скандал із Фаріон

Так звана мовознавиця втрапила у черговий скандал, оприлюднивши листа від українця Максима Глібова з Криму.

Передовсім екснардепка Ірина Фаріон порушила право на приватність. Так, згідно з національним законодавством заборонено оприлюднення персональних даних без дозволу громадянина або громадянки України.

Про це уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець сказав в ефірі телемарафону.

"Я не знаю, на що сподівалася пані Фаріон, коли вона оприлюднила листа громадянина України, який перебуває на тимчасово окупованій території України, де він прямо висловлює підтримку України й використання української мови. Усім зрозуміло, що РФ не просто з цим бореться, а що вона шукає будь-які можливості щодо відкриття кримінальних проваджень на громадян України, які своїми діями підтримують її", – вважає він.

Дії, спрямовані проти українців

Омбудсман впевнений, що Фаріон не могла не знати про наслідки. Може здаватися, нібито на "виховній бесіді" представників ФСБ із хлопцем усе закінчиться. Лубінець запевняє: це не так. Щонайменше по всіх базах він буде проходити як агент української розвідки, буде опрацьоване все оточення цього хлопця. Усі його рідні, близькі, друзі можуть бути під загрозою ув'язнення.

У Мережі також обговорюють можливість підготовки росіянами фейкової історії вигаданим персонажем під іменем Максим Глібов. Уповноважений з прав людини наголосив, що українська розвідка має підстави стверджувати, що такий випадок є, він зафіксований.

На думку Лубінця, дії Фаріон – свідомо спрямовані на те, щоб громадяни України, які проживають на тимчасово окупованих територіях, були публічно засвідчені перед російськими правоохоронними органами.

"Саме тому я переконаний, що це - ганебний випадок, який не має повторитися. Все повинні зробити висновки", – підсумував уповноважений з прав людини.

Нагадаємо, Лубінець звернувся до СБУ через допис Фаріон про українського студента, який підтримує нашу державу і проживає у Криму. Омбудсман наголошує, що філологиня спричинила загрозу життю й безпеці хлопця.

Читайте також: