Гантелею по голові і ножем – в шию: житель Рівненщини жорстоко вбив свого гостя (фото)

Сьогодні, 6 січна, 43-річний житель села Великі Межиричі, що на Рівненщині, вбив свого односельця, який прийшов до нього в гості.

Як розповіли у поліції області, інформацію про подію вони отримали о 10:20 год.

"Попередньо: 48-річний житель села Великі Межиричі колишнього Корецького району напередодні ввечері навідався у гості до знайомого — 43-річного односельчанина. Випили чимало, після чого між чоловіками виник конфлікт, під час якого господар ймовірно гантеллю наніс гостю кілька ударів по голові та спричинив ножове поранення шиї", - йдеться у повідомленні.

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Фото: ГУ Нацполіції в Рівненській області

Зараз підозрюваного допитують слідчі, вирішується питання про його затримання.

За фактом умисного вбивства розпочато досудове розслідування.

Нещодавні жорстокі вбивства в Україні

У Рівненській області 45-річний чоловік жорстоко помстився 69-річному залицяльнику до своєї дружини. А в Київської області чоловік через ревнощі жорстоко вбив 41-річну жінку. Її тіло знайшли у нежитловій будівлі.

В Хмельницькій області невістка шваброю вбила свекруху. Зловмисниця завдала близько 20 ударів по голові 80-річній жінці.

Читайте також: