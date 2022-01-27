Ганяв тротуаром та показав поліції сідниці: у Вінниці затримали зухвалого дрифтера (відео)

Через п'яну їзду суд позбавив дрифтера прав.
У Вінниці затримали зухвалого дрифтера, який ганяв містом та показував поліції голі сідниці.
Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.
За даними поліції, чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху. Це все він знімав на відео та публікував у Мережі.
"Він оприлюднив у соцмережі відео, де він демонструє свої оголені сідниці, та, використовуючи ненормативну лексику, адресував його поліції", - повідомили правоохоронці.
Чоловіка у 2022 році двічі притягували до відповідальності через їзду по тротуару. Також суд позбавив його прав за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.
27 січня поліція затримали чоловіка. Йому інкримінують ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає до 15 діб арешту.
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