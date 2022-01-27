Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Ганяв тротуаром та показав поліції сідниці: у Вінниці затримали зухвалого дрифтера (відео)

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Ганяв тротуаром та показав поліції сідниці: у Вінниці затримали зухвалого дрифтера (відео)

Кадр із відео

Через п'яну їзду суд позбавив дрифтера прав.

У Вінниці затримали зухвалого дрифтера, який ганяв містом та показував поліції голі сідниці. 

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області. 

За даними поліції, чоловік неодноразово порушував правила дорожнього руху. Це все він знімав на відео та публікував у Мережі. 

"Він оприлюднив у соцмережі відео, де він демонструє свої оголені сідниці, та, використовуючи ненормативну лексику, адресував його поліції", - повідомили правоохоронці. 

Чоловіка у 2022 році двічі притягували до відповідальності через їзду по тротуару. Також суд позбавив його прав за керування транспортним засобом у стані сп’яніння.

27 січня поліція затримали чоловіка. Йому інкримінують ст. 173 КУпАП (Дрібне хуліганство). Санкція статті передбачає до 15 діб арешту. 

Читайте також:

Новини Вінниці: суд зобов'язав 23-річного дрифтера до 40 днів під вартою

Новини Вінниці: суд зобов'язав 23-річного дрифтера до 40 днів під вартою
Наступна публікація