Гарантії безпеки для України: Зеленський розповів, з якими країнами обговорюють це питання

Глава держави Володимир Зеленський розповів, що про безпекові гарантії для України обговорюють із країнами-членами ЄС, Британією та США.

Про це український президент сказав на пресконференції у річницю вторгнення Росії, 24 лютого. Також читайте "З Придністров’я були постріли": Зеленський розповів про загрозу для України та Молдови Зеленський додав, що вступ України до оборонного Альянсу уже не залежить від України. Вона "продемонструвала свою потужність — як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс".

"Ми хотіли б мати гарантії безпеки на шляху до НАТО. Ми не знаємо, коли Україна буде там. Це залежить сьогодні не від України. Україна продемонструвала свою потужність — як на полі бою, так і в соціумі, який максимально підтримує цей геополітичний курс. Що стосується викликів на шляху до Альянсу, ми хочемо мати гарантії безпеки. З якими державами ми про це говоримо? З Європейським Союзом, Великою Британією, Сполученими Штатами Америки. Коли це може статися? Я не можу вам сказати", - розповів він.

Нагадаємо, польський президент Польщі Анджей Дуда пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО і пропонує зробити це до саміту Альянсу влітку 2023 року.

Читайте також: