"Гарантії безпеки ми вже бачили": Жорін зробив заяву про відновлення ядерного потенціалу України

Ядерна зброя набагато ефективніша у порівнянні з будь-якими гарантіями безпеки від інших держав, бо "завжди надійніше покладатись на свої власні сили".

Таку думку висловив заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін у своєму Telegram-каналі.

"Якщо вже про це говорити, то між будь-якими гарантіями безпеки та ядерною зброєю вибір очевидний: ядерна зброя. "Гарантії безпеки" ми вже бачили. Один з підписантів на нас напав, інші морозяться. З цієї ситуації можна вже зробити висновки. Існування домовленостей абсолютно нічого не означає, вони не працюють", – наголосив Жорін.

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На думку військового, після того, як Росія, яка була один з гарантів безпеки України у Будапештському меморандумі, почала повномасштабну війну проти нашої держави, українці мають повне право відновити свій ядерний потенціал, який після розвалу Радянського Союзу був третім за розміром у Світі після США та РФ.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС назвав провокацією розмови про можливе створення Україною ядерної зброї. Він попередив, що Росія не допустить створення ядерної зброї в Україні, а будь-які дії в цьому напрямку викличуть відповідну реакцію.

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