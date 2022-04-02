"Гарантована смерть": Зеленський назвав призов в РФ "нерозумним жартом

Особливу увагу президент звернув на незаконний призов в окупованому Криму, який є воєнним злочином.

Президент Володимир Зеленський назвав весняний призов в Росії, який стартував 1 квітня, "нерозумним жартом".

Про це глава держави заявив у своєму відеозверненні.

"Один такий жарт – над людьми в Росії. Там стартував весняний призов, який виглядає як традиційний, але все ж відрізняється від звичайних. Бо призовників цього року можуть відправити на війну проти нашої держави, проти нашого народу", – зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що відправлення на війну в Україну – це гарантована смерть для багатьох зовсім молодих російських хлопців.

"І хоча вони не наші громадяни, хоча вони громадяни держави, яка з нами воює на нашій землі, все ж наш обов'язок як людей – попередити", – сказав він.

Глава держави звернувся до росіян – батьків призовників.

"Нам тут не потрібні нові вбиті люди. Бережіть своїх дітей, щоб вони не стали лиходіями. Не віддавайте їх до армії. Робіть все, що можете, аби вони жили. У себе вдома", – закликав Зеленський.

За його словами, всієї правди про цей призов і про долю призовників росіянам все одно не скажуть.

Окремо Зеленський звернув увагу, як РФ намагається незаконно забирати в армію людей і в Криму. Він наголосив, що такі дії є порушення міжнародного гуманітарного права і воєнним злочином, за який буде відповідальність. Також незаконний призов є аргументом, щоб санкції проти Росії посилювались.

Президент України звернувся до жителів окупованого півострова.

"Хочу сказати ще мешканцям Криму: саботуйте цю історію. На будь-якому з етапів. А якщо не вийде, то не виконуйте злочинних наказів і за першої ж нагоди здавайтеся ЗСУ. Ми все зрозуміємо. Ви будете жити", – запевнив він.

Нагадаємо, що Зеленський розповів про ситуацію на фронтах на різних напрямках.

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