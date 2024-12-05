Обіцяв службу в тилу: у Житомирі викрили військового-зловмисника

Військовослужбовець вимагав гроші від чоловіка призовного віку, обіцяючи комфортну службу в тиловому підрозділі.

У Житомирі прикордонники викрили військового однієї з частин на зловживанні впливом для вирішення питання проходження служби. Чоловік обіцяв військовозобов’язаному за гроші влаштувати його на службу в тилу.

Про це повідомила Держприкордонслужба України.

Оперативні співробітники 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців задокументували у Житомирі факт злочинної діяльності особи, яка зловживала впливом для вирішення питання щодо проходження військової служби.

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"Зокрема, йшлося про забезпечення служби військовозобов’язаного у військовій частині, яка не залучається до виконання завдань у зоні активних бойових дій", – уточнили в ДПСУ.

За свої "послуги" зловмисник планував отримати від "клієнта" 5000 дол. Ці кошти нібито мали бути передані працівникам ВЛК.

Фігуранта затримали під час отримання першого траншу хабаря у розмірі 3000 дол. Заходи проводилися в межах супроводу кримінального провадження, розпочатого за статтею "Зловживання впливом".

Зловмисником виявився 53-річний чинний військовослужбовець однієї з частин. Він вимагав та отримав гроші від чоловіка призовного віку, обіцяючи спочатку оформлення обмеженої придатності до служби, а згодом – забезпечення служби у тиловому підрозділі.

Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 151 400 грн.

У Житомирі затримали військового, який вимагав гроші в обмін на тилову службу / Фото: Держприкордонслужба України

У Житомирі затримали військового, який вимагав гроші в обмін на тилову службу / Фото: Держприкордонслужба України

У Житомирі затримали військового, який вимагав гроші в обмін на тилову службу / Фото: Держприкордонслужба України

До слова, поліція викрила у Києві членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК для ухилянтів та переправляли їх через держкордон.

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