Обіцяв службу в тилу: у Житомирі викрили військового-зловмисника

Військовослужбовець вимагав гроші від чоловіка призовного віку, обіцяючи комфортну службу в тиловому підрозділі.
У Житомирі прикордонники викрили військового однієї з частин на зловживанні впливом для вирішення питання проходження служби. Чоловік обіцяв військовозобов’язаному за гроші влаштувати його на службу в тилу.
Про це повідомила Держприкордонслужба України.
Оперативні співробітники 9-го прикордонного загону імені Січових Стрільців задокументували у Житомирі факт злочинної діяльності особи, яка зловживала впливом для вирішення питання щодо проходження військової служби.
"Зокрема, йшлося про забезпечення служби військовозобов’язаного у військовій частині, яка не залучається до виконання завдань у зоні активних бойових дій", – уточнили в ДПСУ.
За свої "послуги" зловмисник планував отримати від "клієнта" 5000 дол. Ці кошти нібито мали бути передані працівникам ВЛК.
Фігуранта затримали під час отримання першого траншу хабаря у розмірі 3000 дол. Заходи проводилися в межах супроводу кримінального провадження, розпочатого за статтею "Зловживання впливом".
Зловмисником виявився 53-річний чинний військовослужбовець однієї з частин. Він вимагав та отримав гроші від чоловіка призовного віку, обіцяючи спочатку оформлення обмеженої придатності до служби, а згодом – забезпечення служби у тиловому підрозділі.
Затриманому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 151 400 грн.
До слова, поліція викрила у Києві членів організованої групи, які фабрикували висновки ВЛК для ухилянтів та переправляли їх через держкордон.
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