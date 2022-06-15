"Гарматний джекпот": львівські десантники знищили партію важкої техніки та склад з боєприпасами окупантів

"Гарматний джекпот": львівські десантники знищили партію важкої техніки та склад з боєприпасами окупантів

Львівських десантників встановили артилерійський рекорд знищеної за один день техніки окупантів.

У понеділок, 13 червня, десантники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ на сході України знищили партію важкої ворожої техніки та склад з боєприпасами російських військових.

Про це повідомили у прес-службі бригади.

"Каноніри"-десантники, так би мовити, зірвали черговий, "гарматний" "джекпот"! Під час проведення загальної системи вогневого ураження артилерія 80 бригади знищила: два комплекси реактивної системи залпового вогню (РСЗВ) 9К57 "Ураган" калібру 220 мм, одну бойову транспортно заряджаючу машину (БТЗМ) до "Урагану", один БТР, бронеавтомобіль "Тигр", дві вантажівки, та склад з боєприпасами (судячи по силі вибуху, ймовірно, з ракетами до "Урагану")", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протитанкові підрозділи 80 бригади, в той же день, за допомогою ПТРК "Стугна-П" спалили ворожий танк і БМП.

"І все за один день. Знову рекорд!", - резюмують у бригаді.

Військові зазначили, що вартість одної РСЗВ "Ураган" становить близько 10 млн доларів. Знищивши дві такі машини, львівські десантники ще на 20 млн доларів зменшили бюджет Росії.

Раніше у травні під час спроби російських окупантів навести понтонну переправу через річку Сіверський Донець, артилеристи 80 окремої десантно-штурмової бригади також здобули своєрідний рекорд: впродовж двох діб підбили 73 одиниці ворожої бронетехніки ( танки, БМП, БМД, МТЛБ, БТР).

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