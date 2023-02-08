Гарячі лінії Монобанку, ПриватБанку та інших: куди телефонувати за потреби

Будь-якому клієнту для вирішення проблеми стане у пригоді гаряча лінія банку. В кожного українського банку є своя безкоштовна гаряча лінія. І за цим номером телефону можна отримати консультацію з приводу різних запитань. ТСН.ua підібрав для вас номери гарячих ліній різних банків України.
Перед дзвінком на гарячу лінію: що потрібно знати
Перед тим, як телефонувати на гарячу лінію, переконайтеся, що номер телефону дійсно належить банку. Часто шахраї поширюють в Мережі свої номери, видаючи їх за гарячі лінії популярних банків України, щоб дізнатися інформацію про банківські карти. Справжній номер завжди можна подивитися на задній стороні пластикової карти. Такі номери починаються з цифр: 0800...
Під час дзвінка запам'ятайте час, коли ви його здійснювали, а також прізвище та ім'я оператора. Ця інформація може знадобитися, якщо будете вирішувати спірні ситуації.
ПриватБанк: гаряча лінія
- номер для підтримки клієнтів та вирішення проблем з банкоматами і терміналами (цілодобово, з мобільного — безкоштовно) — 3700;
- підримка корпоративних клієнтів ПриватБанку (цілодобово) — 3700;
- телефон для здійснення дзвінків з-за кордону — +38-073-716-11-31;
- підримка власників карток GOLD (цілодобово) — 0-800-504-707;
- для зміни ПІН-коду карти телефонувати — 0-800-500-804;
- підтримка обслуговування POS-терміналів (цілодобово) — 0-800-500-030.
Гаряча лінія Ощадбанку
- номер контакт-центру (цілодобово) — +38-044-363-01-33;
- для запитань та скарг щодо обслуговування клієнтів (безкоштовно з мобільних та стаціонарних телефонів на території України) — 0-800-210-800;
- електронна пошта — contact-centre@oschadbank.ua;
- прес-служба для представників ЗМІ — pr.00@oschadbank.ua.
Монобанк: гаряча лінія
- для будь-яких запитань та скарг (безкоштовно з українських номерів та по території України) — 0-800-205-205;
- для клієнтів, які перебувають за кордоном — +38-044-237-20-60;
- для спілкування з консультантом банку можна також використовувати месенджери — Facebook Messenger, Viber та Telegram.
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