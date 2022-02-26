Гарячі точки війни з Росією: в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію

Гарячі точки війни з Росією: в Офісі президента доповіли про оперативну ситуацію

За словами радника голови ОП, у росіян настав психологічний злам.

На третій день війни, яку розв’язав Путін проти України, підрозділи російської армії роблять спроби прорватися до українських міст та захопити столицю нашої держави, але завдяки спротиву українців наміри російського командування наразі безуспішні.

Про це повідомив на брифінгу в суботу, 26 лютого, радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Київ

Російські окупанти продовжують збирати сили на захід від Києва, але їхній рух до столиці стримує українська артилерія.

“Ми збили [російським військам] темп і зараз вони не рухаються в бік Києва, тому що їм дуже боляче і гірко”, - зазначив він.

Харків

Попри обстріли та наступ ворога, “друга столиця” України - місто Харків - тримається.

За словами Арестовича, ЗСУ показують на цьому напрямку "блискучі результати бойової роботи".

Чернігів і Суми

Міста Суми і Чернігів тримаються і чинять опір окупантам. Зокрема, Суми повністю перебувають під контролем української влади.

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"Прості громадяни зорганізувалися самі і тримають оборону. Вони навіть роблять вилазки у бік противника, палять їм тили: паливо, бензовози", — сказав Арестович.

За його словами, на Сумському напрямку російська армія повністю деморалізована.

Зона ООС та Маріуполь

В зоні проведення Операції об'єднаних сил наші захисники, попри атаки російських окупантів, тримають позиції.

Під Маріуполем українські бійці збили ще один літак РФ. У сторону цього українського міста висувається російська бригада з Мелітополя, але ЗСУ готові її зустріти.

Енергодар - Запоріжжя

На напрямку Енергодар - Запоріжжя висувається передовий підрозділ ворога.

"Але ми знаємо про цю проблему, працюємо з нею. І, звісно, нікуди вони не пройдуть. Там їх "отметелять", як завжди”, - зауважив Арестович.

Херсон

В околицях Херсона, за винятком руху з Мелітополя до Маріуполя, не було жодного пересування ворога. "На тих 3-4 ділянках, де вони намагалися просунутися, їм нанесли поразку", - зауважив Арестович.

Крим

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У місті Перевальному, що в окупованому Криму, 53% призовників розбіглися та ховаються по домівках.

“Вони відмовляються брати участь у війні проти України”, - зазначив радник голови ОП.

Втрати противника

Олексій Арестович назвав орієнтовні втрати серед особового складу противника - понад 1000 вбитими і близько 2,5 тисячі поранених.

Втрати військової техніки наразі уточнюють.

Полонені

За словами радника голови ОП, у росіян настав психологічний злам і продовжувати наступ вони зможуть не більше одного чи двох днів.

У полоні перебуває близько 300 російських військових.

"Масово здаються в полон російські військовослужбовці. Навіть старші офіцери вже потрапляють у полон. Сьогодні захоплено начальника штабу військової частини, командира танкового батальйону", — розповів Арестович.

Для російських мам

У Міністерстві оборони України збираються створити гарячу лінію для російських мам, за якою вони зможуть зателефонувати нашим фахівцям і дізнатися про долю своїх синів.

"Це наш жест доброї волі відносно російських матусь, чиїх дітей божевільний путінський режим вбиває пачками тут в Україні", — заявив Арестович.

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