Гасили понад п'ять годин: у Харківській області під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей

Гасили понад п'ять годин: у Харківській області під час пожежі у житловому будинку загинули двоє людей

В обставинах події зараз разбираються правоохоронці.

На Харківщині вночі 19 листопада сталася серйозна пожежа: горіла приватна садиба. Внаслідок події загинули двоє людей.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася близько 03:20 у приватному будинку у селищі Лиман. Вогонь спалахнув в одному з приміщень і швидко поширився на площу у 100 квадратних метрів. Вже під час гасіння вогнища рятувальники виявили тіло 60-річного чоловіка та 71-річної жінки.

“О 03:52 вогнеборці локалізували пожежу та о 09:10 повністю її ліквідували. Причина та обставини даної пожежі наразі встановлюються”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС області.

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