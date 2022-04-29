Гатили з авіації та "Градів": за добу на Донеччині окупанти вбили трьох людей, ще шестеро поранені

Гатили з авіації та "Градів": за добу на Донеччині окупанти вбили трьох людей, ще шестеро поранені

Російські окупанти обстріляли 9 міст та селищ Донецької області.

Внаслідок російських обстрілів за минулу добу на Донеччині загинули троє людей, ще шестеро - поранені.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Донецької області.

На Донеччині за добу поліція задокументувала 11 російських обстрілів.

Окупанти обстріляли 9 населених пунктів. Руйнувань зазнали щонайменше 27 цивільних об’єктів: житлові будинки, фермерське господарство, завод, комунальна та залізнична інфраструктура, автомобіль швидкої допомоги.

Упродовж минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Лиман, Авдіївка, Мар’їнка, Велика Новосілка, Нью-Йорк, Іванівка, Серебрянка, Новомиколаївка Черкаської громади.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

Поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вчора вранці, 28 квітня, росіяни завдали авіаудару по Нью-Йорку в Донецькій області, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє мешканців отримали поранення.

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