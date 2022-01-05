Гатили з протитанкового ракетного комплексу та гранатометів: бойовики тричі порушили "тишу" на Донбасі

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на провокації ворога.
На Донбасі від початку доби 5 січня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Втрат серед українських захисників немає.
Про це повідомляє пресслужба ООС.
Як зазначається, в напрямку Авдіївки ворог відкрив вогонь з протитанкового ракетного комплексу. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріли з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї. У бік Катеринівки окупанти вели вогонь з протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Українські військовослужбовці в результаті ворожих обстрілів не постраждали та відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння.
Нагадаємо, 1 січня від наслідків поранення кулею снайпера помер 20-річний коростенець Ігор Тичина. Крім того, загинув 23-річний боєць 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади Станіслав Богуславський.
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