Гатили з "Точки-У", "Градів" та авіації: окупанти за добу обстріляли 22 населених пункти Донеччини

Гатили з "Точки-У", "Градів" та авіації: окупанти за добу обстріляли 22 населених пункти Донеччини

За добу окупанти обстріляли 22 населені пункти Донецької області.

Внаслідок російських ударів на Донеччині є загиблий та поранені. Руйнувань зазнали щонайменше 30 цивільних об’єктів: житлові будинки, школа, санаторій, заводи, зерновий склад, садове товариство, комунальна та залізнична інфраструктура.

Про це повідомляє пресслужба поліції Донецької області.

Минулої доби росіяни вдарили по таких населених пунктах: Маріуполь, Авдіївка, Краматорськ, Святогірськ, Лиман, Мар’їнка, Добропілля, Білозерське, Залізне, Нью-Йорк, Майдан, Озерне, Некременне, Ласточкине, Трипілля, Солодке, Привілля, Троїцьке, Пискунівка, Вільне Поле, Шуми, Луганське.

Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема "Точки-У", реактивних систем залпового вогню "Град", танків, важкої артилерії.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, вранці 28 квітня росіяни завдали авіаудару по Нью-Йорку в Донецькій області, внаслідок чого загинули троє людей, ще троє мешканців отримали поранення.

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