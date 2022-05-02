Гатили з "Ураганів", "Смерчів" та "Градів": росіяни на Луганщині вбили 3 людей, ще 3 поранили

Гатили з "Ураганів", "Смерчів" та "Градів": росіяни на Луганщині вбили 3 людей, ще 3 поранили

Рятувальники повідомили оперативну інформацію про Луганську область станом на ранок 2 травня.

Російські окупанти вели вогонь з важкої артилерії по цивільній інфраструктурі Луганщини. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще троє поранені, серед них - 12 річна дитина.

Про це повідомили у пресслудбі ДСНС України.

"Гради," "Урагани", "Смерчі" – російська армія щоденно завдає ударів по Луганщині. Троє загиблих та троє поранених жителів Луганщини, серед постраждалих – дитина 2010 року народження", - йдеться у повідомленні.

За даними надзвичайників, в Лисичанську згоріла гімназія, в Новодружеську вогнеборці ліквідували загоряння господарчих споруд, у Рубіжному - квартир в багатоповерхівці.

Щонайменше за минулу добу армія Росії знищила 12 будинків в Оріховому, чотири – в Гірському, і шість багатоповерхівок в Сєвєродонецьку.

Рятувальники продовжують розвозити людям технічну воду та гуманітарні набори. Окрім цього в області продовжують працювати піротехніки.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що загиблими від обстрілів російської армії виявились мешканка Золотого і ще двоє мирних мешканців Лисичанська та Попасної.

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