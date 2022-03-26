"Гатять куди завгодно": окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки на Київщині, є поранені

"Гатять куди завгодно": окупанти з артилерії обстріляли житлові будинки на Київщині, є поранені

Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області.

У Київській області окупанти з артилерії обстріляли населенні пункти. Ворог вкотре вдарив з важкої артилерії по населених пунктах Київщини. Зруйновано щонайменше 5 будинків, є постраждалі серед цивільного населення, в тому числі одна дитина.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

"Окупанти гатять куди завгодно, по житловим кварталам, об’єктам цивільної інфраструктури, багатоповерхівкам. Цинічно винищують з «Градів» громадян і їхні оселі. Слідчими поліції Київщини вже ретельно задокументовано понад 250 фактів воєнних злочинів агресора в Київській області, які будуть використані в Міжнародному суді над російськими військовими і політичними злочинцями (якщо залишаться живими)", - написав Нєбитов.

Нагадаємо, що знищення та вигнання окупантів з України може тривати ще 1–2 місяці. Однак треба розуміти, що це не буде активна фаза, адже російські військові не наступатимуть, а гинутимуть під ударами українських військових.