Гатять по цивільній інфраструктурі: окупанти обстріляли Запоріжжя та ще 15 міст та сіл області

Поліція зафксувала за добу 25 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в Запорізькій області.

Впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська обстріляли позицій українських захисників із танкового озброєння, реактивної та ствольної артилерію вздовж усієї лінії зіткнення. Окрім цього, окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в Запоріжжі і 15 ще населених пунктах області.

Про це повідомили в Запорізькій ОВА.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Оріхів, Гуляйполе, Ольгівське, Новоданилівка, Нестерянка, Мала Токмачка, Шевченко, Новоандріївка, Малинівка, Малі Щербаки, Червоне, Кам'янське, Дорожнянка, Новояківлівка, Залізничне, Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.



В результаті обстрілів російськими окупаційними військами до поліції надійшло 25 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури.



Впродовж минулої доби з тимчасово окупованої території було евакуйовано 1673 людини, з них 451 – діти.

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