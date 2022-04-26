Гатять по місту з усього, що в них є: окупанти атакують Попасну на Луганщині

Гатять по місту з усього, що в них є: окупанти атакують Попасну на Луганщині

За Попасну наразі точаться бої, а окупанти намагаються атакувати ЗСУ з усієї наявної у них зброї.

Окупанти намагаються взяти під контроль місто Попасна у Луганській області Через це у населенному пункті точаться бої.

Про це повідомив міський голова Попасної Микола Ханатов.

"Зі всього що в них є вони гатять по Попасній. Артилерія, авіація, навіть стрілкові бої йдуть. Люди заблоковані у підвалах", - розповів Ханатов.

На Донецькому і Таврійському напрямках окупанти атакують позиції ЗСУ і переміщують свої пункти управління до лінії бойового зіткнення. На Попаснянському напрямку ворог намагається заволодіти Попасною, тривають бої. На території Донецької та Луганської за минулу добу відбито шість атак ворога, знищено чотири танки, п’ять артилерійських систем, тринадцять одиниць броньованої техніки, п’ятнадцять одиниць автомобільної техніки, два паливозаправника та одну зенітну установку

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