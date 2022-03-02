Гатять з артилерії та реактивних систем залпового вогню: Міноборони про обстріли інфраструктури населенних пунктів

Російські загарбники знищують інфраструктуру мирних міст.
У Міноборони України розповіли, які українські міста та села піддаються обстрілам.
Інформацію опублікували на сторінці Міноборони в Мережі.
"Сьогодні вони вдарили зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по житлових масивах ПОПАСНОЇ, а також по ПОПАСНЯНСЬКОМУ ремонтно-вагонному заводу. В СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ окупанти обстріляли дитячий садочок.
Протягом доби підрозділами ДСНС ДОНЕЦЬКОЇ та ЛУГАНСЬКОЇ областей здійснено 11 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 4 пожежі, де з вогню врятовано 1 людину.
Також, здійснено 5 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема, було евакуйовано з населених пунктів ЧАБАНІВКА та КОМИШУВАТЕ 7 осіб, з них 6 дітей.
Крім цього, підрозділами ДСНС України у Луганській області в місті СТАРОБІЛЬСЬК забезпечено електроживлення магазину з метою реалізації продуктів харчування населенню. Здійснено прибирання уламків після обстрілу в місті НОВОАЙДАР. Забезпечено розвезення питної води, продуктів харчування та засобів гігієни до 2 місць укриття в місті СЕВЕРОДОНЕЦЬК.
На даний час:
- відсутнє газопостачання в населеному пункті БУРІВСЬКЕ внаслідок пошкодження газопроводу. Роботи по відновленню поки що не проводяться;
- пошкоджено газопровід в населеному пункті ЛИСИЧАНСЬК;
- внаслідок пошкодження лінії електропередач відсутнє електропостачання та теплопостачання в населеному пункті ЛИСИЧАНСЬК. Без тепла залишилося 1264 абоненти та без електропостачання - 4134 абоненти;
- внаслідок знеструмлення СВІТЛИЧАНСЬКОЇ насосної станції в населеному пункті ЛИСИЧАНСЬК, без водопостачання залишилися населені пункти НИЖНЄ, СВІТЛИЧНЕ та НОВОТОШКІВКА;
- без газопостачання залишилася міська адміністрація та 15 житлових будинків в населеному пункті ЗОЛОТЕ внаслідок пошкодження газопроводу низького тиску.
Згідно даних ВЦА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, з 24.02.2022 року було евакуйовано близько 2 тис. осіб, дані по евакуйованим з території Донецької області встановлюються", - йдеться в повідомленні.
Втрати росіян, які воюють проти України:
Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:
- В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб
- Полонених- 200.
Знищено та пошкоджено
- літаків – 29 од,
- гелікоптерів – 29 од,
- танків ‒ 198,
- ББМ / APV ‒ 846,
- артилерійських систем– 77,
- засоби ППО - 7,
- РСЗВ - 24,
- цистерн з ПММ- 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,
- катери – 2 одиниці,
- автомобільної техніки - 305.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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