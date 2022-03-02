Гатять з артилерії та реактивних систем залпового вогню: Міноборони про обстріли інфраструктури населенних пунктів

Гатять з артилерії та реактивних систем залпового вогню: Міноборони про обстріли інфраструктури населенних пунктів

Російські загарбники знищують інфраструктуру мирних міст.

У Міноборони України розповіли, які українські міста та села піддаються обстрілам.

Інформацію опублікували на сторінці Міноборони в Мережі.

"Сьогодні вони вдарили зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по житлових масивах ПОПАСНОЇ, а також по ПОПАСНЯНСЬКОМУ ремонтно-вагонному заводу. В СЄВЄРОДОНЕЦЬКУ окупанти обстріляли дитячий садочок.

Протягом доби підрозділами ДСНС ДОНЕЦЬКОЇ та ЛУГАНСЬКОЇ областей здійснено 11 виїздів на ліквідацію наслідків бойових дій. Ліквідовано 4 пожежі, де з вогню врятовано 1 людину.

Також, здійснено 5 залучень до надання допомоги населенню. Зокрема, було евакуйовано з населених пунктів ЧАБАНІВКА та КОМИШУВАТЕ 7 осіб, з них 6 дітей.

Крім цього, підрозділами ДСНС України у Луганській області в місті СТАРОБІЛЬСЬК забезпечено електроживлення магазину з метою реалізації продуктів харчування населенню. Здійснено прибирання уламків після обстрілу в місті НОВОАЙДАР. Забезпечено розвезення питної води, продуктів харчування та засобів гігієни до 2 місць укриття в місті СЕВЕРОДОНЕЦЬК.

На даний час:

- відсутнє газопостачання в населеному пункті БУРІВСЬКЕ внаслідок пошкодження газопроводу. Роботи по відновленню поки що не проводяться;

- пошкоджено газопровід в населеному пункті ЛИСИЧАНСЬК;

- внаслідок пошкодження лінії електропередач відсутнє електропостачання та теплопостачання в населеному пункті ЛИСИЧАНСЬК. Без тепла залишилося 1264 абоненти та без електропостачання - 4134 абоненти;

- внаслідок знеструмлення СВІТЛИЧАНСЬКОЇ насосної станції в населеному пункті ЛИСИЧАНСЬК, без водопостачання залишилися населені пункти НИЖНЄ, СВІТЛИЧНЕ та НОВОТОШКІВКА;

- без газопостачання залишилася міська адміністрація та 15 житлових будинків в населеному пункті ЗОЛОТЕ внаслідок пошкодження газопроводу низького тиску.

Згідно даних ВЦА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ, з 24.02.2022 року було евакуйовано близько 2 тис. осіб, дані по евакуйованим з території Донецької області встановлюються", - йдеться в повідомленні.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: