Гауляйтер Стремоусов на фоні дивної карти оголосив про "звільнення" від "укронацистів" ще 3 областей України (відео)

Гауляйтер Херсона Кирило Стремоусов останнім часом бентежить суспільство своїми відеозверненнями. В останньому він заявив про звільнення найближчим часом Дніпропетровської, Одеської та Миколаївської областей.

Відеозвернення він виклав у своєму телеграм-каналі, а на задньому тлі красується незрозуміла карта, на якій окупанти захопили ледь не пів України.

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"На вечір 23 жовтня 2022 року на Херсонському напрямку все стабільно. Ми всі атаки відбиваємо. І пам'ятайте - ми захищаємо свою руську землю. Тому всім ждунам, які підняли голови в Херсоні і намагаються нам протистояти, пам'ятайте, ми в будь-якому разі переможемо. Найближчим часом від укрнацистів звільнять Дніпропетровську, Миколаївську і Одеську області", - нафантазував Стремоусов.

Нагадаємо, що колаборант Кирило Стремоусов видав "геніальне" пояснення втечі ЗС РФ з тимчасово окупованої Херсонської області. Він заявив, що "коли російська армія відступає, вона насправді йде вперед".

За даними Офісу президента, українські військові звільнили вже 1534 населені пункти. Зокрема, у Херсонській області було звільнено понад 50 населених пунктів.

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