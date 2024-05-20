Гауляйтера Єнакієвого окупанти кинули у підвал: що про це відомо

Храменков може бути родичем дружини президента-втікача Януковича.

Романа Храменкова, який є гауляйтером Єнакієвого на Донеччині, окупаційні війська кинули “на підвал”. Так звану “ДНР” він підтримував із 2014 року.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

Як стало відомо, окупанти кинули до підвалу гауляйтера Романа Храменкова, який підтримував так звану “ДНР” із 2014 року.

“І ось Росію віддячила за службу. Кажуть, це якийсь родич Людмили Янукович. Сподіваюся, тепер він радий. На нарах може згадувати, як два місяці тому віддав голос за Путіна”, - підкреслив Денис Казанський.

Нагадаємо, що окупанти два дні поспіль обстрілюють село на Донеччині.

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