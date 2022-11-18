Гауляйтерка Снігурівки не встигла втекти разом із окупантами: фото

Служба безпеки затримала “високопоставлену” колаборантку під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Миколаївської області.

Співробітники Служби безпеки України встановили місцезнаходження і затримали мешканку міста Снігурівка, яка приєдналась до окупаційної адміністрації держави-агресора. Колаборантка обіймала посаду “голови апарату” у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Снігурівського району.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, опублікувавши фото затримання.

Під час співпраці з окупантами колаборантка виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції. Зокрема, вона пропонувала “посади” окупаційної адміністрації та займалася документами, які були необхідні для отримання “гуманітарної допомоги” та грошей, що видавали окремій групі місцевого населення окупованої Снігурівки.

“Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і підтримувала репресивні заходи рашистів на території регіону. До злочинної діяльності жінка намагалася залучати місцевих жителів, з якими проводила відповідні співбесіди та пропагувала нібито покращення життя і підтримку зі сторони РФ серед місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Зловмисниця намагалася втекти на тимчасово непідконтрольну територію на півдні України, де планувала уникнути правосуддя. Проте не встигла.

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їй загрожує позбавлення волі строком до 10 років із позбавленням права обіймати певні посади.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності.

Нагадаємо, раніше у Павлограді Дніпропетровської області поліція затримала двох колаборантів. Місцеві жителі публікували у заборонених в Україні соцмережах дописи на підтримку дій російської влади та возвеличували російську армію.

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