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Гай дитячих снів: в Україні висадять 500 райських яблунь в памʼять про дітей, у яких РФ відібрала життя 

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Гай дитячих снів: в Україні висадять 500 райських яблунь в памʼять про дітей, у яких РФ відібрала життя 

Райська яблуня / Фото: pixabay.com

Представники Greening of the Planet надаватимуть необхідні саджанці громадам та спільно з 1+1 media забезпечуватимуть висадку та висвітлення події.

В ефірі телевізійного спецпроєкту “1+1 Україна” “Незалежність. Хоробрі серця” команда проєктів “Сніданок з 1+1” та ТСН 1+1 media 24 серпня анонсувала загальнонаціональну ініціативу для вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни рф в Україні.

Проєкт під назвою “Гай дитячих снів” буде реалізовуватися спільно з БФ “Озеленення України” в рамках глобальної екологічної ініціативи з озеленення планети 2Greening of the Planet.

Мета цієї кампанії - висадити 500 дерев - райських яблунь - в памʼять про дітей, у яких росія відібрала життя. 

Окрім висадки Гаю з райськими яблунями в окремій локації, про яку стане відомо згодом, українці, які втратили дітей, або ж школи чи громади, де мешкали та навчалися діти, вбиті рф, можуть заповнити спеціальну аплікаційну форму нижче та обрати локацію, де згодом буде висаджено дерево для вшанування памʼяті дитини.

Райська яблуня / ©
Райська яблуня

Своєю чергою, представники Greening of the Planet надаватимуть необхідні саджанці громадам та спільно з 1+1 media забезпечуватимуть висадку та висвітлення події.

Аплікаційна форма в межах проєкту "Гай дитячих снів"

Нагадаємо, російська терористична армія в Україні вбила щонайменше 9 444 цивільних осіб, зокрема 545 дітей. Ще майже 17 000 осіб, серед яких 1 156 дітей, зазнали поранень.

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Дата публікації
Перегляди
394
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