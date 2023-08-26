Гай дитячих снів: в Україні висадять 500 райських яблунь в памʼять про дітей, у яких РФ відібрала життя 

Представники Greening of the Planet надаватимуть необхідні саджанці громадам та спільно з 1+1 media забезпечуватимуть висадку та висвітлення події.

В ефірі телевізійного спецпроєкту “1+1 Україна” “Незалежність. Хоробрі серця” команда проєктів “Сніданок з 1+1” та ТСН 1+1 media 24 серпня анонсувала загальнонаціональну ініціативу для вшанування памʼяті дітей, які загинули внаслідок повномасштабної війни рф в Україні.

Проєкт під назвою “Гай дитячих снів” буде реалізовуватися спільно з БФ “Озеленення України” в рамках глобальної екологічної ініціативи з озеленення планети 2Greening of the Planet.

Мета цієї кампанії - висадити 500 дерев - райських яблунь - в памʼять про дітей, у яких росія відібрала життя.

Окрім висадки Гаю з райськими яблунями в окремій локації, про яку стане відомо згодом, українці, які втратили дітей, або ж школи чи громади, де мешкали та навчалися діти, вбиті рф, можуть заповнити спеціальну аплікаційну форму нижче та обрати локацію, де згодом буде висаджено дерево для вшанування памʼяті дитини.

Райська яблуня

Своєю чергою, представники Greening of the Planet надаватимуть необхідні саджанці громадам та спільно з 1+1 media забезпечуватимуть висадку та висвітлення події.

Аплікаційна форма в межах проєкту "Гай дитячих снів"

Нагадаємо, російська терористична армія в Україні вбила щонайменше 9 444 цивільних осіб, зокрема 545 дітей. Ще майже 17 000 осіб, серед яких 1 156 дітей, зазнали поранень.

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