Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гайдай розповів, що руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
1006
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гайдай розповів, що руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень

Луганська Держекоінспекція перевірила зруйновану підстанцію «Кремінська».

Про це у повідомленні у Телеграм-каналі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай

Екоінспекція продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області, нанесену агресором. Днями начальник Інспекції Анатолій Гацько разом з підрозділом ЗСУ, обстежили територію будівель ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка була запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та яка була знищена внаслідок ворожих обстрілів. Цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електропостачанні, а й створював певний резерв.

За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн.

"На сьогодні Інспекцією вже нараховано шкоди на суму 442 млрд грн. Й на жаль, чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти спричинили екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС.  

Читайте також: 

Як війна впливає на екологію в Україні – доктор біологічних наук Леонід Горобець

Як війна впливає на екологію в Україні – доктор біологічних наук Леонід Горобець

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1006
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація