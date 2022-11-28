Гайдай розповів, що руйнування підстанції "Кремінська" завдало довкіллю шкоди на 1,5 мільярда гривень

Про це у повідомленні у Телеграм-каналі повідомив начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай



Екоінспекція продовжує фіксувати шкоду довкіллю Луганської області, нанесену агресором. Днями начальник Інспекції Анатолій Гацько разом з підрозділом ЗСУ, обстежили територію будівель ПС 500 кВ «Кремінська» з заходами ПЛ 500 кВ Донбаська-Донська та ПЛ 220 кВ Кремінська-Ювілейна, яка була запущена у 2020 році й забезпечувала електропостачанням Луганську область та яка була знищена внаслідок ворожих обстрілів. Цей об’єкт не тільки повністю забезпечував потребу області в електропостачанні, а й створював певний резерв.

За зібраними матеріалами, Інспекцією обчислено шкоду довкіллю, розмір якої склав 1,5 млрд грн.



"На сьогодні Інспекцією вже нараховано шкоди на суму 442 млрд грн. Й на жаль, чим довше триває війна, тим більше шкоди вона завдасть довкіллю, і тим більше наслідків ми матимемо в майбутньому", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що окупанти спричинили екологічну катастрофу на Запорізькій АЕС.

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