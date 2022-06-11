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Гайдай назвав фейком інформацію пропагандистів про сотні заблокованих українських військових на "Азоті"

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Гайдай назвав фейком інформацію пропагандистів про сотні заблокованих українських військових на "Азоті"

Фото: Associated Press

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку заблоковані українські військові.

Пропутінські засоби пропаганди пишуть, про сотні заблокованих українських захисників. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав фейком інформацію кремлівських рупорів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти. Всі інші описані "деталі" - хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", - наголосив Гайдай.

До слова, під "деталями" очільник Луганщини має на увазі інформацію окупантів про те, що перебувають на "Азоті" і мирні мешканці. 

Як повідомлялося, російська армія окупантів не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному і Попасній. У Лисичанську та Сєвєродонецьку росіяни знищуючи заводи. Зокрема, 10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо "Азоту", а раніше - декілька промислових цехів.

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