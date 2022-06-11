Гайдай назвав фейком інформацію пропагандистів про сотні заблокованих українських військових на "Азоті"

Гайдай назвав фейком інформацію пропагандистів про сотні заблокованих українських військових на "Азоті"

Російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку заблоковані українські військові.

Пропутінські засоби пропаганди пишуть, про сотні заблокованих українських захисників. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай назвав фейком інформацію кремлівських рупорів.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Інформація про блокування заводу "Азот" - брехня, яку поширюють російські пропагандисти. Всі інші описані "деталі" - хвора фантазія. Наші тримають промзону Сєвєродонецька і знищують росармію в місті", - наголосив Гайдай.

До слова, під "деталями" очільник Луганщини має на увазі інформацію окупантів про те, що перебувають на "Азоті" і мирні мешканці.

Як повідомлялося, російська армія окупантів не залишила вцілілих промислових об’єктів в Рубіжному і Попасній. У Лисичанську та Сєвєродонецьку росіяни знищуючи заводи. Зокрема, 10 червня під час чергового обстрілу пошкоджено залізничне депо "Азоту", а раніше - декілька промислових цехів.

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