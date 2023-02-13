Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
985
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Фото: Associated Press

Найбільш стабільний Сватівський напрямок.

Російські війська продовжують свої атаки в Луганській області на кількох напрямках: Сватове, Кремінна і Білогорівка. Втім, наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні о 4:00 ранку росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Але наші Сили оборони цей наступ відбили", - наголосив Гайдай.

За його словами, така ж ситуація на Кремінському напрямку. Там армія РФ атакує великою кількістю особового складу. Втім, після бойового зіткнення із ЗСУ, окупанти відійшли назад.

"Щодо Сватівського напрямку, то на сьогодні він більш стабільний для наших захисників...На Луганському фронті очікуємо найближчими днями масованих цілодобових атак окупантів", - додає Гайдай.

Нагадаємо, британські розвідники вважають, що армія Росії буде зміцнювати два напрями фронту - Запорізький та Луганський. Адже окупанти не можуть вирішити, де буде основний удар Збройних сил України.

Читайте також:

МІГ-29 для України: Словаччина готова передати винищувачі для українського війська

МІГ-29 для України: Словаччина готова передати винищувачі для українського війська

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
985
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація