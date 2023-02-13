Гайдай назвав найгарячіші напрямки в Луганській області

Російські війська продовжують свої атаки в Луганській області на кількох напрямках: Сватове, Кремінна і Білогорівка. Втім, наразі найгарячіше у Білогорівці та в районі Кремінної.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Сьогодні о 4:00 ранку росіяни атакували Білогорівку з усіх боків. Але наші Сили оборони цей наступ відбили", - наголосив Гайдай.

За його словами, така ж ситуація на Кремінському напрямку. Там армія РФ атакує великою кількістю особового складу. Втім, після бойового зіткнення із ЗСУ, окупанти відійшли назад.

"Щодо Сватівського напрямку, то на сьогодні він більш стабільний для наших захисників...На Луганському фронті очікуємо найближчими днями масованих цілодобових атак окупантів", - додає Гайдай.

Нагадаємо, британські розвідники вважають, що армія Росії буде зміцнювати два напрями фронту - Запорізький та Луганський. Адже окупанти не можуть вирішити, де буде основний удар Збройних сил України.

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