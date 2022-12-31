Гайдай показав головну новорічну ялинку Луганщини (фото)

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай показав головну новорічну ялинку області 2023 року. Щоправда, вона дещо відрізняється від тих, що сяяли в області роками раніше.

Фото ялинки Гайдай оприлюднив у своєму Telegram.

"Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини…цьогоріч", - написав він.

Нагадаємо, у Москві невідомий намагався підпалити головну новорічну ялинку Росії.

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