Гайдай показав головну новорічну ялинку Луганщини (фото)

На звільненій території Луганщини встановили новорічну ялинку.
Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай показав головну новорічну ялинку області 2023 року. Щоправда, вона дещо відрізняється від тих, що сяяли в області роками раніше.
Фото ялинки Гайдай оприлюднив у своєму Telegram.
"Ось так виглядає Ялинка Незламності. Головна ялинка Луганщини…цьогоріч", - написав він.
Нагадаємо, у Москві невідомий намагався підпалити головну новорічну ялинку Росії.
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