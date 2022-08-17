Гайдай розповів про неприємні несподіванки, які все частіше трапляються з росіянами (фото)

У Сєвєродонецьку окупанти не виплачують пенсії нібито через нестачу документів у заявників, на фронті ЗСУ щодня ускладнюють росіянам логістичне забезпечення.

Попри всі зусилля армії РФ створити сприятливі умови для посилення наступу на окремих напрямках, українські війська продовжують порушувати логістичне забезпечення противника.

Про це заявив голова Луганської ОВА, Сергій Гайдай.

"Ви бачите, що в окупованих містах та селах Луганщини все частіше трапляються неприємні для росіян несподіванки. Приклади останніх днів – Лисичанськ та Попасна, а також події у населених пунктах, захоплених ще у 2014 році. Завдяки нашим артилеристам та людям, яким за декілька місяців набрид "руский мир", вдалося порушити наступальні плани рашистів і значно зменшити кількість обстрілів", - йдеться в його повідомленні.

Так, за минулу ніч противник здійснив шість артилерійських обстрілів та чотири мінометні, завдав ракетний удар, намагався уразити позиції наших військових із танків, двічі застосовував авіацію. Атаки росіян відбиті за сімома напрямками. За одним – наразі бої ще точаться.

Тим часом в Сєвєродонецьку окупанти створюють додаткові проблеми, аби ускладнити виплату так званих "пенсій республіки". Зокрема, "омбудсмен ЛНР" заявила, що сєвєродончани не можуть оформити пенсії та соцвиплати через брак документів, які нібито "знищили ЗСУ".

Але ж ми розуміємо, що в окупаційної влади просто не вистачає грошей на всіх охочих. Тому навіть перед так званим "референдумом" вони не можуть виконати обіцянки.

"До речі, різного типу заяви окупанти приймають виключно із назвами вулиць, дійсними до 2014 року. А чи може, до прикладу, сєвєродончанин із бульвару Дружби народів вказати адресу, яку використовував до 1951 року, – вул. горького?", - додав він.

Нагадаємо, ЗСУ відбили спроби штурму на трьох напрямках у Луганській області.

Читайте також: