Гайдай розповів, скільки людей залишилося у Сєвєродонецьку і Лисичанську

У Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області від початку війни, яку розпочала Росія 24 лютого, залишилося близько 30 тис. мешканців.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай каже, що орієнтовно - це по 15 тисяч у кожному місті. За його словами, люди мають різну мотивацію, чому залишаються під обстрілами і не евакуюються до більш безпечних регіонів.

Про це керівник регіону сказав в інтерв'ю "РБК.Україна".

"Якась частина (мешканців, що не виїхали - Ред.) - це літні люди, які просто не хочуть нікуди їхати. Їхня теза: "Ми тут народилися, ми тут і помремо". Якась частина - це безпечні люди, які просто сидять і вважають, як би там не було, але снаряд, бомба чи ракета саме до них не прилетить. Ну і є невелика частина людей, яка чекає на "рускій мір", - розповів Гайдай.

Досі проводиться евакуація з Лисичанська і Гірської громади. Втім, у Сєвєродонецьк зараз немає доступу для вивезення людей.

Як повідомлялося, наразі загрози оточення українських сил в Луганській області немає. Загарбники країни-агресорки Росії кинули великі сили, аби захопити всю територію області. Ситуація в регіоні важка, але контрольована.

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