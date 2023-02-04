Газові пальники: як обрати, встановити та використовувати, аби не вибухнуло

Газовий балон та пальник – ледь не панацея від екстрених відключень електрики в квартирах, до яких не підведений газ. Портативні пальники рятують українців від голоду та холоду – і ледь не щодня вибухають, руйнуючи оселі та травмуючи господарів.

Киянка Олена Бевза не мала іншого виходу, окрім як опанувати цей рятівний гаджет: “Я все життя мешкала в багатоповерхівках, які обладнані лише електрикою. Нові виклики стали для мене неприємною несподіванкою”.

За правилами безпеки, будинки заввишки понад десять поверхів не газифікуються. Тож, пристрої, котрі працюють на газових балонах, наразі мають шалений попит. Для багатьох це абсолютно незнайомі речі. Судячи з чималої кількості вибухів газових балонів в квартирах, люди недостатньо усвідомлюють, наскільки небезпечним може бути газ, якщо користуватися ним неправильно або легковажно.

Фото Олени Бевзи

“Наші друзі порадили нам туристичний пальник, з яким вони виїжджали на природу. Ми придбали такий само. Він працює як на маленьких газових балончиках, так і має перехідник до великого газового балону. Цей пальник для мене – як інопланетний пристрій, він страшнуватий. Спочатку то шипіло, то надто багато полум'я виривалось. Пройшов певний час, поки я змогла навчитися ним користуватись”, – розповідає Олена.

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Тож, які помилки користування газовими балонами можуть бути фатальними?

“У ДСНС вперше зіштовхнулися з такою проблемою, бо ніхто раніше туристичні пальники вдома не застосовував, – каже Олександр Хорунжий, речник ДСНС України. – Кількість вибухів теплогенеруючих пристроїв лише у Києві за два місяці збільшилася на 58%. Наслідки таких випадків – це і травмування людей, і пошкодження майна, і навіть руйнування стін”.

Фото ДСНС

Пальників та балонів на ринку велика кількість. На що необхідно звернути увагу, коли ви робите вибір?

“Газові пальники є декількох видів, найпростіші і дешеві – вони і є найнебезпечнішими, – попереджає Олександр Хорунжий. – Це такі, де газовий балон розміщується збоку – їх бажано не брати взагалі. На природу, можливо, ще можна, але в житловий будинок – ні! Бо коли ми розміщуємо пальник і з'єднуємо його з газовим балоном, то балон знаходиться безпосередньо біля каструлі або сковорідки. І коли вони нагріваються, тепло поступає безпосередньо на газовий балон. Тобто, газовий балон має бути якнайдалі від пальника, аби він не нагрівався. Ми рекомендуємо купувати лише сертифіковану продукцію. В стихійних точках продажу не варто купувати таке обладнання категорично, бо це серйозні речі”.

Перше, що важливо зробити – це правильно розмістити газовий пристрій в квартирі.

“Люди звикли розміщувати газовий пальник там, де вони зазвичай готують – на електричній або індукційній плиті. І іноді забувають вимкнути поверхню під час екстреного відключення електрики. Було декілька випадків, коли деякі запобіжники не спрацьовували і плити вмикалися разом з електрикою, конфорки нагрівали газовий балон, і він вибухав. Бажано встановлювати пальники не ближче, ніж за 2 метри до побутової плити”, – пояснює Олександр Хорунжий.

Фото ДСНС

“Вкрай необхідно, щоб приміщення, в якому використовується газовий пристрій, було з вікнами та вентиляцією. А після кожного використання кімнату треба провітрювати”, – наголошує Олександр Новицький, кандидат технічних наук, фахівець з обстеження технічного стану будівель.

Перед тим, як почати користуватися пристроєм, уважно прочитайте інструкцію з експлуатації як газовим балоном, так і пальником.

“Я використовую маленькі балони, вони мені здаються безпечнішими. Хоча, не завжди з першого разу їх вдається правильно закріпити. Бувало, вони починали шипіти і я розуміла, що газ витікає”, – ділиться досвідом Олена.

“В переважній більшості випадків вибухи відбуваються через неправильне підключення балону до газового пристрою, – підтверджує ризики Олександр Новицький. – Якщо ви користуєтесь маленьким балоном, важливо знати, що вони можуть відрізнятися за розміром і через різну довжину можуть не щільно прилягати до запальника. Таким чином, в процесі використання можуть бути підтікання, які ви не завжди помітите, і може статися пожежа. До того ж, треба памʼятати, що на таких приладах є п’єзоелемент і він часто може не спрацьовувати: газ буде витікати, а коли збереться велика концентрація, балон вибухне. Тож, потрібно ретельно контролювати підключення”.

Якщо палива в балоні залишилось вкрай мало, спеціалісти радять замінити балон на новий, адже це теж збільшує ризик вибуху. Також потрібно знати, що маленькі балони є одноразовими, самостійно заправляти їх не можна. Великі газові балони теж потребують правильного з'єднання.

“Великий балон бажано підключати через газові регулятори. Шайба, яка накручується і підключається до шлангу, регулює, щоб не було перепаду тиску і щоб будь-який пальник працював правильно. Не можна переробляти системи виробника. Я був свідком аварій, коли люди використовували інші, не газові шланги. І ні в якому разі не варто самостійно заряджати великі балони газом сумнівної якості. Він повинен мати сертифікацію від виробника”, – пояснює Олександр Новицький.

Наслідки вибуху 5-літрового газового балону. Фото Олександра Новицького

“Аби переконатися, що підʼєднаний балон не пропускає газ, достатньо приготувати такий мильний розчин, як на мильні бульбашки. Його потрібно нанести на підозрілу ділянку чи місце з’єднання і уважно поспостерігати. Якщо ви помітили появу бульбашок, є витік газу, використовувати такий пальник заборонено”, – наголошує Олександр Хорунджий.

Коли ви все під'єднали і переконалися у правильності підключення, пам'ятайте: великий посуд на пальник не ставимо і не готуємо на ньому страви, які потребують багато часу.

“Туристичний пальник не розрахований на те, щоб на ньому варити борщ. Термін його експлуатації не має перевищувати 10 хвилин. Інакше буде перегрів балону. Цього часу достатньо, щоб приготувати дитячу суміш, чай, розігріти їжу. І великі каструлі чи сковорідки вам теж не підійдуть: вони можуть передати тепло до газового балону”, – пояснює Олександр Хорунжий.

Після використання балон необхідно від'єднати від пальника і перевірити надійне закриття всіх вентилів. Вкрай важливо його правильно зберігати. “Ні в якому разі балони не можна зберігати в холодному місці – на приклад, на неутепленому балконі. Бо коли ви його заносите до теплої кімнати, газ розширюється, і балон обов'язково вибухне! Також зберігайте їх подалі від сонячних та інших теплових променів”, – підкреслює Олександр Хорунжий.

Фото ДСНС

“Балонам протипоказане падіння, адже вони під тиском. І на них не має бути вм'ятин. Лише непошкоджений балон придатний до використання”, – додає Олександр Новицький.

Якщо ж ви не впевнені в своїх діях, то краще запросіть спеціаліста, який правильно все під'єднає і навчить вас, як це робити. А ще для впевненості можна придбати датчик витоку чадного газу – так званий газоаналізатор.

“Тим, хто використовує великі балони, раджу встановити датчик витоку СО. В разі перевищення концентрації шкідливих речовин в повітрі він спрацює як будильник. Якщо дотимуватися всіх правил, то використання таких приладів буде безпечним”, – зазначив Олександр Новицький.

“Ми всі зараз отримуємо різний новий життєвий досвід. Коли стає себе шкода, що стало так незручно жити, я згадую, що наші хлопці на передовій зараз в холодних окопах, і мені стає соромно за якесь бідкання, – каже Олена Бевза. – Взагалі, страх і розпач, які намагаються посіяти серед нас загарбники оцими побутовими незручностями – це абсолютно провальна історія: ми, українці, дуже швидко вміємо пристосовуватись до будь-яких проблем. У нас є мета – вижити, вистояти і перемогти за будь-яких обставин! Інших варіантів просто не існує!”