Газовий котел "бахкає" або "тріщить": чому з'являються підозрілі звуки і що робити

Іноді власники газових котлів помічають, що система опалення видає різні підозрілі звуки. Причин цьому може бути чимало, а тому потрібно розібратися в проблемі.

Чому з'являються звуки в газових котлах та системі опалення

Нові газові котли працюють практично безшумно. Однак з часом вони починають шуміти, що може вказувати на деякі проблеми з обладнанням:

утворився накип;

вийшов з ладу вентилятор;

зносилися вузли апарату;

неправильне налаштування.

Якщо ви чуєте підозрілі звуки безпосередньо з котла, варто перевірити рівень води. За необхідності її потрібно долити. Якщо ж шумлять радіатори чи трубопровід, можливо в систему потрапило повітря. Його потрібно обов'язково випустити. Сторонні шуми в насосі вказують на заводський брак.

Чуєте звуки схожі на клацання, які лунають з незначними інтервалами? Найчастіше це проблема з вентилятором. Коли газовий котел починає "шипіти", тоді це означає, що утворився накип, якого потрібно позбутися.

Які проблеми можуть з'явитися у роботі вентилятора

Вентилятор потрібен, щоб продувати систему та очищати її від залишків горіння, також він відводить дим. Чим довше у вас працює газовий котел, тим більший ризик, що вентилятор зіпсується.

Основна причина неполадки - вік. В цьому випадку деталь потрібно просто замінити на нову. Однак є ще одна причина, чому вентилятор псується. Це - розташування його над паяльником у верхній частині котла. Постійний вплив високих температур підсушує масло підшипника і деталь зношується. В цьому випадку також допоможе лише заміна вентилятора.

З'являєься шум і тоді, коли вентилятор забивається пилом. Вам потрібно всього лише протерти деталь та змастити підшипники маслом.

Всередині газового котла накип - що робити

Коли використовується жорстка вода, то її нагрівання в системі опалювання може призвести до утворення накипу. Проблему можна помітити вже через 15-20 хвилин після запуску котла. Адже, коли звуєується прохід води, з'являються дивні звуки. Також через накип може значно знижуватися ККД котла та його тепловіддавання.

Щоб видаляти осад та накип, рекомендовано регулярно проводити чищення теплообмінника та хімічне промивання опалювальної системи.

В опалювальній системі недостатня кількість води

Котел може шуміти через перегрівання, коли по системі циркулює недостатньо води. В цьому випадку утворюються повітряні пробки, а це призводить до некоректної роботи самого газового котла. Прилади опалення можуть частково охолоджуватися, а звуки, що лунають, будуть схожі на гул або глухий свист.

Заповітрювання шкодить системі:

циркуляція води в теплоносії знижується або припиняється;

перегрівається теплоносій, тому котел автоматично вимикається.

В цьому випадку потрібно відрегулювати термостат. Також варто звернути увагу, чи він був правильно встановлений, долити води і налагодити її циркуляцію.

В газовому котлі низький тиск

В системі може знизитися тиск через кілька причин:

витікання води;

ламання розширювального бачка котла;

тривала перерва у електропостачанні;

неправильне налаштування котла.

Коли в системі тиск падає, вона починає видавати незвичні звуки, які є дужи гучними. Обов'язково перевірте, чи немає витікання. Щоб це зробити, вам знадобиться звичайна серветка. Нею протріть всі з'єднання та стики. Коли виявиться джерело витікання, його потрібно відразу ліквідувати. Через падіння тиску котел перетає працювати.

Тиск може знижуватися, коли є тріщини в теплообміннику або розширювальному бачку. Для їх виявлення необхідно спочатку злити з системи всю воду. За допомогою компресора накачується повітря. У місцях, де є тріщини, воно буде виходити з характерним свистом.

Мікротріщини з'являються зазвичай, коли систему надто часто промивають хімічними реагентами, або якщо в магістралі різко підвищується тиск. Їх можна запаяти. Але таку справу краще довірити спеціалістам.

Звуки через некоректне налаштування котла

У разі неправильного перерозподілу навантаження також можуть з'являтися підозрілі звуки. Наприклад, коли ви чуєте під час охолодження чи нагрівання звук, схожий на удар металу, це означає, що в пристрої утворюється некомпенсоване розширення тепла. Причина тут одна - неправильно встановлені навісні кронштейни радіатора.

Клацання під час включення котла: що робити

Такі звуки часто вказують на проблему в основному вузлі двоконтурного газового котла - триходовому клапані. В цьому випадку деталь потрібно просто замінити.

Також існують і інші причини:

забивання фільтра або димохода - потрібно їх очистити;

тривале запалення іскри - перевірте пальник, запальник, електрод і всі контакти;

засмічення форсунків - для очищення використовується тонкий дріт (газ попередньо відключають);

помилка в установленні - газовий котел потрібно переустановити.

Різні звуки в газовому котлі: що це за проблеми і як їх вирішити