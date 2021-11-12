"Газовий шантаж має припинитися": Зеленський подякував США за внесені до бюджету поправки проти "Північного потоку-2"

"Газовий шантаж має припинитися": Зеленський подякував США за внесені до бюджету поправки проти "Північного потоку-2"

Президент сподівається на підтримку Сенату США у протидії запускові російського газогону.

Президент України Володимир Зеленський подякував США за внесення видатків на безпеку у 2022 році стосовно "Північного потоку-2".

Про це глава держави написав у своєму Twitter.

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Палата представників США включила до закону про видатки на потреби безпеки у 2022 році (National Defense Appropriation Act, NDAA) поправки, які протидіятимуть запускові "Північного потоку-2". На це Володимир Зеленський висловив подяку та сподівання на підтримку американським Сенатом протидії запускові газогону.

"Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників США за включення до NDAA поправки, яка зупинить "Північний потік-2". Звертаємось до всіх друзів України та Європейського Союзу в Сенаті США щодо підтримки такої норми і на рівні Сенату", — написав Зеленський.

Нагадаємо, Росія заявила, що будівництво "Північного потоку-2" завершено і газопровід вже готовий до запуску. Натомість Гендиректор "Оператора ГТС" Сергій Макогон в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua розповів, що загрожує газотранспортній системі України після запуску газогону.

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