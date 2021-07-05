"Газпром" не бронював потужності через Україну та Польщу на річних аукціонах

"Газпром" не бронював потужності через Україну та Польщу на річних аукціонах

Газ у Європі дорожчає через те, що Газпром не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну на липень.

Російський експортер газу "Газпром" не бронював потужності на наступний газовий рік (від 1 жовтня 2021 року по 1 жовтня 2022 року) через Польщу і Україну на річних аукціонах, які пройшли 5 липня на платформах бронювання GSA Platform і Regional Booking Platform.

Як пише Інтерфакс, Оператор газотранспортної системи України виставляв для річного бронювання додаткові "тверді" потужності в 9,8 млн куб. м на добу (на додаток до довгострокового контракту обсягом 40 млрд куб. м на рік - це 109 млн куб. м на добу), а польський Gas System виставив потужності газопроводу "Ямал-Європа" у 79 млн куб. м на добу. Спочатку ОГТСУ виставляв на аукціон 15 млн куб. м за добу, але потім пропозиція скоротилася до 9,8 млн куб. м на добу.

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Раніше перспективи бронювання польських газотранспортних потужностей на річному аукціоні у "Газпромі" прокоментували так:

"Рішення про точний обсяг польських транзитних потужностей на наступний газовий рік буде грунтуватися на поточній оцінці потреб "Газпрому", в тому числі з урахуванням запропонованої польською стороною можливості бронювання потужностей на більш короткий строк. Обсяг транспортування газу по території Білорусії при необхідності буде скоректований з урахуванням зазначених потреб".

Українські газотранспортні потужності "Газпром" в цьому році дозамовляє на місячних "твердих" аукціонах (по 15 млн куб. м на добу).

Нагадаємо, 1 липня ціни на природний газ на українському ринку під час торгів перевищили 15 000 грн/тисячу кубометрів (з ПДВ), встановивши новий історичний рекорд. Порівняно з попереднім днем, вони зросли у середньому на 11−12% або на 1 500 грн/тис. куб. м. Ціни на газ в Україні зростають через високий попит на фоні обмеженої пропозиції та ріст котирувань у Європі. Газ у Європі дорожчає через те, що Газпром не забронював додаткові потужності для транзиту газу через Україну на липень, коли газопроводи Ямал та Північний потік будуть відключені для технічного обслуговування.

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