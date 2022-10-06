Гелікоптер окупантів обстріляв позиції ЗСУ на півдні і отримав відповідь від української авіації

На південному напрямку ворог завдав авіаудару по позиціях ЗСУ.

Своєю чергою авіація ЗСУ завдала ударів по противнику.

Про це повідомляє ОК "Південь".

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"Вчора надвечір ворог завдав авіаційний удар гелікоптером по наших позиціях. У відповідь нашою авіацією завдано 4 удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільняють Луганщину. Вже звільнено кілька населених пунктів.

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