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Гелікоптер окупантів обстріляв позиції ЗСУ на півдні і отримав відповідь від української авіації

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Гелікоптер окупантів обстріляв позиції ЗСУ на півдні і отримав відповідь від української авіації

На південному напрямку ворог завдав авіаудару по позиціях ЗСУ.

Своєю чергою авіація ЗСУ завдала ударів по противнику.

Про це повідомляє ОК "Південь".

"Вчора надвечір ворог завдав авіаційний удар гелікоптером по наших позиціях. У відповідь нашою авіацією завдано 4 удари по противнику, а підрозділами протиповітряної оборони двічі за день в районі Брускінського, на Бериславщині, знищено безпілотник-розвідник "Орлан-10", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ звільняють Луганщину. Вже звільнено кілька населених пунктів.

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
2655
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